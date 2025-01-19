الرياضة - 02:40 - المسلماني يشكر «المتحدة» على دورها في تطوير القناة الأولى قبل عودتها لماسبيرو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 02:40 مساءً - التقى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الكاتب أحمد المسلماني، مع رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، طارق نور، وذلك لمناقشة واقع ومستقبل الإعلام المصري وآفاق تطويره على صعيد الشكل والمضمون.

شهد اللقاء الاتفاق على عودة القناة الأولى والفضائية إلى التليفزيون المصري، ووجه المسلماني الشكر لـ الشركة المتحدة على دورها الكبير في تطوير القناة الأولى، قبل عودتها إلى ماسبيرو.

وقال المسلماني إن عودة القناة الأولى والفضائية إلى التليفزيون المصري من جديد، بعد الجهد الكبير الذي بذلته الشركة المتحدة في مشروع التطوير ورفع الكفاءة، يضاعف المسئولية المهنية على عاتق أبناء ماسبيرو، الذين عليهم أن يواصلوا العمل بكل تفان وإخلاص، من أجل المزيد من قوة وحضور التليفزيون المصري.

وأضاف: نحن حريصون على تقوية العلاقات المتميزة بين ماسبيرو والشركة المتحدة التي نتمني لها كل التوفيق، وسنظل نعمل في العديد من مجالات التعاون المختلفة بيننا.

يذكر أن فريقي عمل الهيئة الوطنية للإعلام والشركة المتحدة قد شرعا في إجراءات عودة القناة الأولى والفضائية إلى التليفزيون المصري.