مصدر: شوبير يعود لدكة الأهلي أمام فاركو والشناوي أساسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 02:34 مساءً - الأهلي، أكد مصدر داخل الأهلي أن مصطفى شوبير حارس مرمي الفريق سيعود لدكة البدلاء في مباراة فاركو الأربعاء القادم على أن يتواجد محمد الشناوي أساسيا بعد أن جلس الأخير احتياطيا في آخر مباراتين أمام سموحة وأورلاندو في الدوري ودوري أبطال أفريقيا وذلك بالتنسيق بين ثنائي الفريق والجهاز الفني.

كما قال مصدر داخل الأهلي: إن لجنة التخطيط للكرة بالأهلي برئاسة مختار مختار طلبت عقد اجتماع عاجل مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لبحث أسباب الخسارة أمام أورلاندو أمس في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلى مناقشة أسباب تراجع النتائج في المباريات الأخيرة فضلا عن اهتزاز مستوى الفريق وكذلك بحث مستقبل الصفقات الشتوية وتحديد الراحلين.

ويعود حسين الشحات لاعب الأهلي للتواجد في التشكيل الأساسي في مباراة فاركو الأربعاء القادم وذلك بعد جلوسه احتياطيا في مباراة أورلاندو أمس وذلك ضمن سياسة التدوير التي يطبقها الجهاز الفني بين اللاعبين لمواجهة ضغط المباريات.

كما أكد مصدر داخل الأهلي جاهزية عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة فاركو الأربعاء القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز وذلك بعد تعافيه من الإصابة في الركبة.

كما طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من محمد رمضان المدير الرياضي للنادي إعداد تقرير شامل عن أزمة مترجم مارسيل كولر المدير الفني للفريق وما حدث في مؤتمر مباراة أورلاندو بعد ما رفض مترجم كولر ترجمة بعض التصريحات الصادرة من المدرب بشأن الصفقات الجديدة.

وأغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر صفحة الخسارة أمس أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي وذلك استعدادا لمواجهة فاركو المقرر لها الأربعاء القادم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام فاركو الأربعاء القادم.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الاهلي في مباراته المقبلة أمام نظيره فاركو في الرابعة عصر يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد صعد الي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم الخسارة أمس أمام أورلاندو الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة أمام أورلاندو

بهذه النتيجة يتأهل أورلاندو بيراتس لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المركز الأول بعد وصوله للنقطة 14، فيما يتأهل الأهلي في المركز الثاني بعدما حصد 10 نقاط.

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