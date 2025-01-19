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أزمة جديدة في "الجودو" بسبب مخزن الاتحاد - أخبار كلمتك

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أزمة جديدة في "الجودو" بسبب مخزن الاتحاد - أخبار كلمتك

أزمة جديدة في "الجودو" بسبب مخزن الاتحاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 12:40 مساءً - الجودو، شهد اتحاد الجودو برئاسة محمد مطيع أزمة جديدة، بسبب قرار تفريغ مخزن الاتحاد في استاد القاهرة ونقل محتوياته، دون إخطار أو الحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للوائح والقوانين.

وعلمت " كلمتك"، أن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، طلبت من اتحاد الجودو ردا واضح على قرار تفريغ محتويات المخزن ونقلها إلى مكان خارج مقر الاستاد.

وكشف مصدر داخل اتحاد الجودو، أن عملية تفريغ محتويات المخزن تمت دون علم وزارة الشباب والرياضة، وأن الهدف كان الاستفادة من المخزن وتخصيصه مقرا إضافيا للاتحاد، في ظل تعيين عدد كبير من الموظفين الجدد.

رحيل محمد رشوان عن اتحاد الجودو

وعلى جانب آخر، كشف محمد رشوان أسطورة الجودو المصري وصاحب فضية أولمبياد لوس أنجلوس 1984، كواليس اعتذاره عن عدم استكمال عمله في منصب رئيس جهاز المنتخبات الوطنية بالاتحاد المصري.

وقال رشوان، إنه فضل الابتعاد عن العمل في اتحاد الجودو خلال الفترة الحالية بسبب عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالتعامل مع المنتخبات الوطنية، ولأسباب أخرى تتعلق بصعوبة إيجاد صيغة تفاهم بينه وبين أعضاء مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمد مطيع.

محمد رشوان يكشف كواليس الرحيل

وأكد محمد رشوان أنه راضٍ تماما عن الفترة التي قضاها في رئاسة جهاز المنتخبات باتحاد الجودو، موضحا أن الفترة السابقة شهدت تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات، وأن الحفاظ عليها أمر ضروري من أجل تجنب حدوث تراجعات في المستويات الفنية للمنتخبات.

وأوضح رشوان، أنه قرر العمل خلال الفترة الماضية في اتحاد الجودو بهدف المساهمة في الارتقاء بالمستوى الفني للمنتخبات الوطنية، وأنه حقق جزءا كبيرا من الأهداف التي كان يسعى لها مع اللاعبين، وأن الأمور الآن تبدو ضبابية إلى حد كبير وهو دفعه لاتخاذ قرار الرحيل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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