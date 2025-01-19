هيئة الاستثمار تستضيف فاعلية بعنوان "سلوك الأعمال المسئول في مصر نحو مستقبل مستدام" - أخبار كلمتك

هيئة الاستثمار تستضيف فاعلية بعنوان "سلوك الأعمال المسئول في مصر نحو مستقبل مستدام" - أخبار كلمتك

وزير الصناعة: منع تسقيع الأراضي الصناعية وعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء - أخبار كلمتك

وزير الصناعة: منع تسقيع الأراضي الصناعية وعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

أول إجراء من الخطيب بشأن أزمة مترجم كولر - أخبار كلمتك

أول إجراء من الخطيب بشأن أزمة مترجم كولر - أخبار كلمتك

قناة عبرية: إسرائيل استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن اليوم - أخبار كلمتك

قناة عبرية: إسرائيل استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن اليوم - أخبار كلمتك

مع بدء موعد الهدنة، حماس تنشر عناصر شرطتها في شوارع غزة - أخبار كلمتك

مع بدء موعد الهدنة، حماس تنشر عناصر شرطتها في شوارع غزة - أخبار كلمتك

وسائل إعلام إسرائيلية: بن غفير ووزراء حزبه قدموا استقالتهم من الحكومة - أخبار كلمتك

وسائل إعلام إسرائيلية: بن غفير ووزراء حزبه قدموا استقالتهم من الحكومة - أخبار كلمتك

التشكيل المتوقع للزمالك أمام إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

التشكيل المتوقع للزمالك أمام إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

تعديل تشغيل مترو الأنفاق اليوم لهذا السبب - أخبار كلمتك

تعديل تشغيل مترو الأنفاق اليوم لهذا السبب - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

موعد مباراة الأهلي وفاركو والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
موعد مباراة الأهلي وفاركو والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي وفاركو والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 09:15 صباحاً - الأهلي، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام فاركو الأربعاء القادم. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الاهلي في مباراته المقبلة أمام نظيره فاركو في الثالثة عصر يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري  الممتاز. 

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.  

وكان الأهلي قد صعد إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم الخسارة أمس أمام أورلاندو الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف. 

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة امام أورلاندو 

بهذه النتيجة يتأهل أورلاندو بيراتس لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المركز الأول بعد وصوله للنقطة 14، فيما يتأهل الأهلي في المركز الثاني بعدما حصد 10 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

بالدي يدافع عن نفسه بعد صفعه لاعبا مغربيا: تعرضت للإهانة من جماهير خيتافي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق