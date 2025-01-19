تقرير رسمي، الرياضة تكشف ملابسات وفاة محمد سباعي لاعب الإسكواش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 11:40 صباحاً - الإسكواش، أعلنت اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة بتكليف من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عن الإنتهاء من أعمالها بشأن فحص الإجراءات المتبعة وكافة ملابسات وفاة اللاعب محمد يحيى سباعي لاعب نادى الشمس للاسكواش.

وتوفي اللاعب محمد يحيى سباعي بعد تعرضه لوعكة صحية تم نقله على إثرها إلى المستشفى، عقب مشاركته مع فريقه في بطولة نادي بلاك بول الرياضي.

وأصدرت اللجنة تقريرها عن لاعب نادى الشمس للاسكواش، والذى تضمن كافة الإجراءات الصحية والتقارير الطبية الخاصة باللاعب الراحل قبل وبعد بدء الوعكة الصحية.

وتضمنت تلك التقارير ما يثبت توقيع الكشف الطبى عليه قبل المنافسات وأثبتت جميعها سلامة الحالة الصحية للاعب من ناحية القلب والصدر وعدم وجود أية أمراض مزمنة وكذلك لياقته الطبية لخوض المنافسات.

وتضمن التقرير أنه خلال فعاليات بطولة نادى بلاك بول المفتوحة للاسكواش وخلال الاستراحة بين أشواط المباراة الشوط الثاني شعر اللاعب ببعض التعب مما استدعى قيام حكم المباراة بايقافها وإجراء الكشف الطبي على اللاعب بواسطة الطبيب المتواجد بالبطولة، وتمت إفاقته ووجه الطبيب بضرورة نقله بالإسعاف للمستشفى ودخول اللاعب لغرفة العناية المركزة.

وأكدت اللجنة أنه تبين لها اتخاذ كافة الإجراءات من قبل اتحاد الإسكواش وفقا للائحة الخاصة بضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية الصادرة بقرار رقم ١٦٤٢ لسنة ۲۰۲٤ والتكليفات والكتب الدورية التي أصدرتها وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن.

وفى سياق متصل تابعت اللجنة الطبية العليا بالوزارة حالة إصابة اللاعب عمر خيرت حسين لاعب فريق مركز شباب نجوع مازن بمحافظة سوهاج والذى أصيب خلال مباراة مركز شباب دار السلام مع مركز شباب نجوع مازن ضمن منافسات القسم الرابع بالدوري المصري لكرة القدم، حيث تم إجراء أشعة للاعب بمستشفى سوهاج الجامعي تمهيدا لإجراء عملية إثر نزيف بالمخ نتيجة اصطدام بين اللاعبين بالرأس.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.