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مشاهير العرب - بعد خلافاتهما بسبب أحمد سعد.. صورة تذكارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي في حفل Joy Awards - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد خلافاتهما بسبب أحمد سعد.. صورة تذكارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي في حفل Joy Awards - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد خلافاتهما بسبب أحمد سعد.. صورة تذكارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي في حفل Joy Awards - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 11:01 صباحاً - سمية الخشاب وريم البارودي.. شهد حفل توزيع جوائز «Joy Awards» في نسخته الخامسة، الذي أقيم مساء السبت في مدينة الرياض، مفاجأة للجمهور، وهي لقاء الفنانة سمية الخشاب، والفنانة ريم البارودي بعد خلافات استمرت بينهما لسنوات طويلة.

سمية الخشاب وريم البارودي في حفل «Joy Awards

وتصافحت سمية الخشاب وريم البارودي خلال ظهورهما على ريد كاربت حفل توزيع جوائز Joy Awards، بعد خلافات أثارت الوسط الفني والإعلامي.

سمية الخشاب وريم البارودي

وحرصت ريم وسمية على التقاط العديد من الصور التذكارية، ليظن الجمهور بإنهاء الخلاف السابق القائم بينهما، بسبب زيجة كلا منهما السابقة من الفنان أحمد سعد، وليكون الحفل سببًا في الصلح بينهما.

سمية الخشاب وريم البارودي

يذكر أن سمية الخشاب تزوجت من أحمد سعد بعد انفصاله عن ريم البارودي، مما أدى إلى وقوع خلاف كبير بين الفنانتين وتوترات امتدت لسنوات عدة، فيما بدأ جمهور ومتابعو الفنانين الثلاثة ينهالون بالتعليقات التي لا حصر لها على المواقف العديدة التي حدثت بينهم.

سمية الخشاب وريم البارودي وأحمد سعد

حفل Joy Awards 2025

وأقيم حفل جوي أوورد، مساء أمس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، وتم تكريم صناع الترفيه على مستوى العالم العربي، بحضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة، ويتم تنظيمه من قبل مجموعة من المحترفين، مما يضمن تقديم تجربة استثنائية للحضور والمشاهدين.

ويشارك في الحفل Joy Awards بنسخته الخامسة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صناع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة تواجد حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة، وغيرهم.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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