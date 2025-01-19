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ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد - أخبار كلمتك

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ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد - أخبار كلمتك

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 01:49 مساءً - ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 19 يناير 2025، ارتفاعًا جديدًا يتراوح ما بين 1.5 جنيه وجنيهين في بورصة الدواجن، فيما استقرت أسعار البط اليوم.

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سعر الكتكوت الأبيض 

أسعار الكتاكيت والبط في الأسواق اليوم

 وتستعرض «كلمتك» أسعار الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر.

 

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سعر الكتكوت الأبيض 

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

 وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 45 إلى 53 جنيهًا، بارتفاع  جنيهين عن سعره السابق، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 38 و38.5 جنيه.

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سعر الكتكوت الأبيض 

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 25 إلى 26 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو بين 24 إلى 25 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 5 جنيهات إلى 5.75 جنيه.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 12 جنيها إلى 13 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 17 إلى 18 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 17 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 75 جنيهًا.
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سعر الكتكوت الأبيض 

 أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات 

وعن اسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت أربو من 52.5 جنيه إلى 53 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 52 جنيهًا، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت روص من 42 إلى 48 جنيه.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 47 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 25 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 25 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 47 جنيهًا.
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سعر البط

أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور

وفيما يخص أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور؛ فجاء كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفي عمر يوم واحد من 28 إلى 29 جنيهًا.
  2. تراوح سعر بط فرنساوي من 15 جنيهًا إلى 16 جنيهًا.
  3. تراوح  سعر بط بغال محلي من 32 إلى 33 جنيهًا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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