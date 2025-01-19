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مصر تتجه نحو إنتاج قطع غيار السيارات لسد احتياجات السوق المحلي - أخبار كلمتك

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مصر تتجه نحو إنتاج قطع غيار السيارات لسد احتياجات السوق المحلي - أخبار كلمتك

مصر تتجه نحو إنتاج قطع غيار السيارات لسد احتياجات السوق المحلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 11:30 صباحاً - تسعى مصر لتصنيع قطع غيار  السيارات بالتعاون مع كوريا الجنوبية لسد احتياجات السوق المحلي. 

وترغب الحكومة المصرية في  تقليص فاتورة الاستيراد المستمر  لقطع غيار السيارات من أجل توفير العملات الأجنبية التي تفقدها الدولة في عملية الاستيراد، ووضع مصر علي قوائم التصدير في قطع الغيار خلال الفترة المقبلة.  

وأكدت شعبة السيارات انشاء معمل لقطاع الغيار في مصر يساهم في تبادل الخبرات مع كوريا الجنوبية وتوفير فرص عمل للشباب ويساعد في تطوير الصناعات المغذية للسيارات بمصر، بالإضافة الي الحد من انتشار قطع الغيار المغشوشة . 

وتستورد مصر كميات كبيرة من قطع الغيار ومكونات السيارات من الخارج حيث استوردت في شهر أكتوبر الماضي بقيمة 58 مليون دولار بينما بلغت القيمة الاجمالية لاستيراد قطع الغيار والمكونات من يناير الي أكتوبر 2024 نحو 670 مليون دولار.
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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