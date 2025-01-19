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الكونفدرالية، الصفاقسي يختتم دور المجموعات بالفوز على برافوس برباعية - أخبار كلمتك

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الكونفدرالية، الصفاقسي يختتم دور المجموعات بالفوز على برافوس برباعية - أخبار كلمتك

الكونفدرالية، الصفاقسي يختتم دور المجموعات بالفوز على برافوس برباعية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 05:25 مساءً - اختتم النادي الصفاقسي مشواره في دور مجموعات كأس الاتحاد الإفريقي الكونفيدرالية، بفوز كبير على برافوس الأنجولي بنتيجة 4-0. 

 

الصفاقسي يفوز على برافوس 

بعد 5 هزائم متتالية، نجح الفريق في تحقيق أول انتصار له في المجموعة، حيث سجل أهداف النادي الصفاقسي كل من محمد النصراوي (دقيقتين 2 و33)، فراس السكوحي (دقيقة 33)، هشام بكار (دقيقة 54)، وأملن الله الحبوبي في الدقيقة 90+5.

في مباراة أخرى من نفس المجموعة، فاز سيمبا التنزاني على قسنطينة الجزائري 2-0، ليحسم صدارة المجموعة. الترتيب النهائي للمجموعة كان كالتالي:

سيمبا (13 نقطة)
قسنطينة (12 نقطة)
برافوس (7 نقاط)
النادي الصفاقسي (3 نقاط)

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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