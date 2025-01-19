بنك القاهرة يواصل دعمه لذوي الهمم من خلال التعاون مع مؤسستي حلم وبصيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 05:25 مساءً - تعاون بنك القاهرة مع مؤسستى حلم وبصيرة، وأثمر هذا التعاون عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية تماشيًا مع رؤية البنك وإستراتيجيته لتعزيز التنمية المستدامة ومساندة مختلف الشرائح وتقديم حياة افضل لذوى الهمم، وهذا استمرارًا لجهوده ودوره الفعال فى مساندة ذوى الطاقات الملهمة.

ونتاجًا لهذا التعاون المثمر، احتفل البنك بتخرج اكثر من 500 مشارك من ذوى الهمم ببرنامج Seed فى إطار الشراكة المثمرة بين بنك القاهرة ومؤسسة حلم للعام الثالث على التوالى والتى تهدف لتعزيز دمج ذوى الهمم فى بيئة العمل وتمكينهم من اكتساب الفارق التنافسى اللازم لتحقيق النجاح فى حياتهم المهنية فى التزام البنك المستمر بدعم المبادرات التى تسهم فى تحقيق الشمولية والتكافؤ فى سوق العمل.



كما شارك البنك فى افتتاح معرض "أنامل بصيرة"، حيث يقوم البنك برعاية هذا المشروع تحت مظلة مبادرته الفنية The Art of Hope كمبادرة هامة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في عالم الفن لممارسة هوايتهم وتطوير مهارتهم من خلال ورش الرسم والتشكيل بمقر مؤسسة بصيرة.

وخلال فعاليات المعرض، تم عرض الأعمال الفنية وإبداعات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وإقامة ورشة حية لشرح المعينات البصرية التي تساعد الطفل ذوي الاعاقة البصرية بأن يمتلك أدواته التي يبرز بها إبداعه من خلال حساسية الألوان وتخيل الصورة والإضاءة المطلوبة لها لمساعدته على التخيل.

ويأتى تعاون البنك مع مؤسسة بصيرة من خلال العمل مع ذوى الإعاقة البصرية باتباع نهج متكامل، بدءًا من الدعم الطبي والتوعية، مرورًا بخدمات إعادة التأهيل من خلال التدخل المبكر، التعليم، إعادة التأهيل الاجتماعي، والدعم الفني، بالإضافة إلى التدريب المتخصص لمجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

هذا ويولى بنك القاهرة إهتمامًا بالغًا بذوى الهمم إيمانًا بقدراتهم غير العادية على التحدى والإصرار والعزيمة لتحقيق الإنجازات فى مجالات عديدة، كما يحرص بنك القاهرة على القيام بالعديد من الإجراءات لدعم ذوي الهمم من خلال تخصيص مجموعة من الفروع على مستوى الجمهورية وتهيئتها بممرات خاصة للوصول للفرع وماكينات الصراف الألى فضلًا عن تدريب الموظفين على التعامل بلغة الإشارة وتخصيص أرقام انتظار خاصة بهم لتقليل مدة انتظارهم بالفرع، كما تم توفير النماذج البنكية بلغة برايل وتوفير مواصفات المنتجات والشروط والأحكام على أسطوانات CD وتوفيرها أيضا على الموقع الإلكتروني للبنك.



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