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عاجل :حادث مروع في الخط البحري بعدن - أخبار كلمتك

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عاجل :حادث مروع في الخط البحري بعدن - أخبار كلمتك

عاجل :حادث مروع في الخط البحري بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 19 يناير 2025 02:01 مساءً - كلمتك/ خاص

أفاد شهود عيان عن حادث مروع في الخط البحري بعدن قبل قليل .

وقال الشهود : وقع حادث مروع قبل قليل في الخط البحري الرابط بين مديريتي خور مكسر والمنصورة.

وتحصل كلمتك على صورة من موقع الحادث

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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