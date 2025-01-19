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الرياضة - 11:01 - أبو عبيدة: كتائب القسام قررت الإفراج عن الأسرى رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبرخير اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:01 - أبو عبيدة: كتائب القسام قررت الإفراج عن الأسرى رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبرخير اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:01 - أبو عبيدة: كتائب القسام قررت الإفراج عن الأسرى رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبرخير اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 11:01 صباحاً - أعلن أبوعبيدة، المتحدث باسم كتاب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، أن كتائب القسام قررت الإفراج اليوم الأحد عن الأسرى رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبرخير.

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الأحد، (06:30 بتوقيت غرينتش)، وذلك بعد أن وافقت الحكومة الإسرائيلية بشكل نهائي على الاتفاق.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة مصرية قطرية أميركية، على هدنة مكونة من 3 مراحل، تبدأ الأولى صباح اليوم الأحد، وتستمر لمدة 6 أسابيع، بحسب وزارة الخارجية القطرية.

يأتي ذلك بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية النهائية، على الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد 15 شهرًا من الحرب المدمرة التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا في القطاع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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