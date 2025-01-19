حماس تطالب الاحتلال بتسليم قائمة الأسرى الفلسطينيين المفترض الإفراج عنهم اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 11:15 صباحاً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن حركة حماس طالبت الوسطاء بتسليم إسرائيل قائمة الأسرى الفلسطينيين المفترض الإفراج عنهم اليوم.

ويأتي ذلك بعدما سلمت حركة حماس اليوم الأحد، قائمة بأسماء الـ٣ أسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم اليوم ضمن صفقة تبادل الأسرى.

وفي هذا السياق قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: إن كتائب القسام قررت الإفراج اليوم عن الأسرى الصهاينة رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير.

إسرائيل استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن

وكانت وسائل إعلام اسرائيلية أوضحت أنه سيتم الإعلان عن أسماء الأسيرات والصفقة ستنفذ اليوم، بينما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع، أن قائمة أسماء المختطفات الـ3 المفترض الإفراج عنهن اليوم تسلم الآن للوسطاء.

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وأفادت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر رفيعة بأن إسرائيل استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن اليوم.

نتنياهو يحذر بعدم وقف إطلاق النار لهذا السبب

وقبل وقت سابق حذر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل استلام أسماء المحتجزين الإسرائيليين المتوقع الإفراج عنهم.

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