مشاهير العرب - «الزمن لا يرحم».. نادية الجندي تتصدر التريند بإطلالتها في حفل Joy Awards - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الزمن لا يرحم».. نادية الجندي تتصدر التريند بإطلالتها في حفل Joy Awards - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تنكر في زي موسيقي هندي.. رامز جلال يفاجئ حضور حفل joy awards بمقلب جديد «فيديو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تنكر في زي موسيقي هندي.. رامز جلال يفاجئ حضور حفل joy awards بمقلب جديد «فيديو» - أخبار كلمتك

الفلسطينيون يرددون تكبيرات العيد بعد وقف إطلاق النار رسميًّا (فيديو) - أخبار كلمتك

الفلسطينيون يرددون تكبيرات العيد بعد وقف إطلاق النار رسميًّا (فيديو) - أخبار كلمتك

توكل كرمان تعلق على إيقاف الحرب في غزة .. ماذا قالت؟ - أخبار كلمتك

توكل كرمان تعلق على إيقاف الحرب في غزة .. ماذا قالت؟ - أخبار كلمتك

نجاة مدير شرطة سابق بعدن من محاولة اغتيال ومقتل مرافقه - أخبار كلمتك

نجاة مدير شرطة سابق بعدن من محاولة اغتيال ومقتل مرافقه - أخبار كلمتك

ملتقى الهناجر الثقافي يناقش "القوة الناعمة وبناء الإنسان" - أخبار كلمتك

ملتقى الهناجر الثقافي يناقش "القوة الناعمة وبناء الإنسان" - أخبار كلمتك

المسكوت عنه في كتاب الكامل للمبرد بقلم الشيخ أبي موسى، في جناح الأزهر بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

المسكوت عنه في كتاب الكامل للمبرد بقلم الشيخ أبي موسى، في جناح الأزهر بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

دولة عربية تفرج عن ١٧ صياد يمني عقب فترة طويلة من احتجازهم - أخبار كلمتك

دولة عربية تفرج عن ١٧ صياد يمني عقب فترة طويلة من احتجازهم - أخبار كلمتك

يحدث الآن .. ازدحام غير مسبوق في طريق جولة القصر بتعز(صور) - أخبار كلمتك

يحدث الآن .. ازدحام غير مسبوق في طريق جولة القصر بتعز(صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «كلهم بساندوها».. نجوم الفن يتوافدون لتشييع جنازة والد ياسمين عبد العزيز - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «كلهم بساندوها».. نجوم الفن يتوافدون لتشييع جنازة والد ياسمين عبد العزيز - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

حماس تطالب الاحتلال بتسليم قائمة الأسرى الفلسطينيين المفترض الإفراج عنهم اليوم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حماس تطالب الاحتلال بتسليم قائمة الأسرى الفلسطينيين المفترض الإفراج عنهم اليوم - أخبار كلمتك

حماس تطالب الاحتلال بتسليم قائمة الأسرى الفلسطينيين المفترض الإفراج عنهم اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 11:15 صباحاً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن حركة حماس طالبت الوسطاء بتسليم إسرائيل قائمة الأسرى الفلسطينيين المفترض الإفراج عنهم اليوم.

ويأتي ذلك بعدما سلمت حركة حماس اليوم الأحد، قائمة بأسماء الـ٣ أسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم اليوم ضمن صفقة تبادل الأسرى.

وفي هذا السياق قال الناطق باسم  كتائب القسام أبو عبيدة: إن كتائب القسام قررت الإفراج اليوم عن الأسرى الصهاينة رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير.

إسرائيل استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن

وكانت وسائل إعلام اسرائيلية أوضحت أنه سيتم الإعلان عن أسماء الأسيرات والصفقة ستنفذ اليوم، بينما أعلنت  هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع، أن  قائمة أسماء المختطفات الـ3 المفترض الإفراج عنهن اليوم تسلم الآن للوسطاء.

txt

مع بدء موعد الهدنة، حماس تنشر عناصر شرطتها في شوارع غزة

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر رفيعة بأن إسرائيل استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن اليوم.

نتنياهو يحذر بعدم وقف إطلاق النار لهذا السبب 

وقبل وقت سابق حذر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل استلام أسماء المحتجزين الإسرائيليين المتوقع الإفراج عنهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

جيش الاحتلال: سنواجه كل خرق للاتفاق برد مناسب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق