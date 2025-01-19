لحظة انسحاب أرتال عسكرية من لواء جفعاتي وعودة النازحين لشمال غزة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 11:15 صباحاً - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تكشف انسحاب قوة عسكرية ضخمة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، لواء جفعاتي، وحدث ذلك أثناء الليل، أي قبل ساعات قليلة من سريان هدنة إطلاق النار في قطاع غزة.

لحظة خروج رتل عسكري للواء جفعاتي من شمال غزة



ويظهر مقطع الفيديو تحرك رتل عسكري كبير مكون من عشرات الدبابات لـ لواء جفعاتي، من شمال غزة قبل تنفيذ الاتفاق بساعات.

انسحاب قوة عسكرية ضخمة من لواء غفعاتي أثناء الليل من شمال قطاع غزة ، تبقى ساعتان ونصف على بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة pic.twitter.com/fv4m49wFsA — Tamer | تامر (@tamerqdh) January 19, 2025

— Tamer | تامر (@tamerqdh)



كما تداول النشطاء مقطع فيديو آخر يكشف تحرك العديد من سكان شمال غزة إلى منازلهم المدمرة، فور انسحاب لواء جفعاتي من مناطق شمال غزة، حيث بدأ عشرات النازحين في العودة إلى منازلهم، التي دمرها الاحتلال، في شمال مدينة غزة بعد انسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبالرغم من عدم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لكن سكان شمال غزة بدأوا في التوافد على منطقة شمال غزة، بعد انسحاب رتل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

تأخر سريان وقف إطلاق النار في غزة

الجدير بالذكر أن سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تأخر، فكان من المنتظر تنفيذ الاتفاق الساعة 8.30 صباح اليوم الأحد، حيث أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الاتفاق لن يبدأ قبل تحقيق شرط تقديم حماس لأسماء الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم.



وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو لجيش الاحتلال، تقوم بمهاجمة أهداف في قطاع غزة.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هجاري، في مؤتمر صحفي صباح اليوم الأحد، إلى أن جيش الاحتلال سيواصل أنشطته في غزة، حتى تفي حماس بالتزامها، حسبما قال، بتقديم أسماء الرهائن المقرر إطلاق سراحهم.

الجدير بالذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على عدد من الفلسطينيين فى حى الشجاعية شرقى غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص، وإصابة 20 آخرين برصاص الاحتلال، قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وكانت العمليات العسكرية في قطاع غزة قد تجددت بعد تعثر جهود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، حيث أعلن جيش الاحتلال تأجيل سريان الاتفاق، معللين ذلك بعدم تسلمه قائمة بأسماء الرهائن من حركة حماس.

حماس تكشف قائمة الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم اليوم

وكان من المقرر أن يبدأ وقف إطلاق النار، صباح اليوم الأحد في الساعة 8.30 صباحًا، لكن الخلافات بشأن قائمة الأسرى الإسرائيليين حالت دون تنفيذه، وشهدت الساعات الأخيرة قصفًا إسرائيليًا مكثفًا طال شمال القطاع، مع استمرار العمليات العسكرية في مناطق متفرقة.

حماس تسلم قائمة المفرج عنهم اليوم، كلمتك



وأكدت حركة حماس أن التأخير في تسليم قائمة الرهائن يعود إلى أسباب فنية ميدانية، وأعلنت عن أسماء الأسرى الثلاثة، الذين سيتم الإفراج عنهم ضمن الاتفاق، الذي أعلن عنه الوسطاء ضمن الاتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أنها ستفرج اليوم عن المحتجزات الثلاث رومي جونين (24 عامًا)، إميلي دماري (28 عامًا)، دورون شطنبر خير (31 عامًا).

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