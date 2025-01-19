الأهلي يستعيد خدمات عمر كمال أمام فاركو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 11:20 صباحاً - الأهلي، أكد مصدر داخل النادي الأهلي جاهزية عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة فاركو الأربعاء القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز وذلك بعد تعافيه من الإصابة في الركبة.

كما طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من محمد رمضان المدير الرياضي للنادي إعداد تقرير شامل عن أزمة مترجم مارسيل كولر المدير الفني للفريق وما حدث في مؤتمر مباراة أورلاندو بعد ما رفض ترجمة بعض التصريحات الصادرة من المدرب بشأن الصفقات الجديدة.

واغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر صفحة الخسارة أمس أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وذلك استعدادا لمواجهة فاركو المقرر لها الأربعاء القادم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الاهلي في مباراته المقبلة امام نظيره فاركو في الثالثة عصر يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد صعد الي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم الخسارة أمس أمام أورلاندو الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة امام أورلاندو

بهذه النتيجة يتأهل أورلاندو بيراتس لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المركز الأول بعد وصوله للنقطة 14، فيما يتأهل الأهلي في المركز الثاني بعدما حصد 10 نقاط.

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