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الرياضة - 11:01 - سعر الذهب لحظة بلحظة في مصر.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:01 - سعر الذهب لحظة بلحظة في مصر.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:01 - سعر الذهب لحظة بلحظة في مصر.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 11:01 صباحاً - استقر سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد 19 يناير 2025، حيث سجل سعر عيار 21 نحو 3780 جنيها للبيع، 3760 جنيها للشراء، مقارنة بآخر تحدث له منذ ساعة.

سعر الذهب الآن

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد في مستهل التعاملات 4320 جنيها للبيع، 4297.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 22

وجاء سعر الذهب عيار 22 الآن في بداية التعاملات مسجلا نحو 3960 جنيها للبيع، 3939 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات الصباحية، ليسجل نحو 3780 جنيها للبيع، 3760 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

استقر سعر الذهب عيار 18 في بداية التعاملات ليسجل نحو 3240 جنيها للبيع، 3222.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم السبت في سوق الصاغة المصرية نحو 2520 جنيها للبيع، 2506.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

أما سعر الذهب عيار 12 الآن فوصل في محلات الصاغة المصرية إلى 2160 جنيها للبيع، 2148.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وسجل سعر الذهب عيار 9 خلال التعاملات الصباحية نحو 1620 جنيها للبيع، 1611.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في بداية التعاملات الصباحية، نحو 30240 جنيها للبيع، 30080 جنيها للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 19 يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4320 جنيه 4297.25 جنيه
عيار 22 3960 جنيها 3939 جنيه
عيار 21 3780 جنيها 3760 جنيها
عيار 18 3240 جنيه 3222.75 جنيه
عيار 14 2520 جنيه 2506.75 جنيه
عيار 12 2160 جنيه 2148.5 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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