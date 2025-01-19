الرياضة - 11:01 - سعر الذهب لحظة بلحظة في مصر.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 11:01 صباحاً - استقر سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد 19 يناير 2025، حيث سجل سعر عيار 21 نحو 3780 جنيها للبيع، 3760 جنيها للشراء، مقارنة بآخر تحدث له منذ ساعة.

سعر الذهب الآن

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سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد في مستهل التعاملات 4320 جنيها للبيع، 4297.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وجاء سعر الذهب عيار 22 الآن في بداية التعاملات مسجلا نحو 3960 جنيها للبيع، 3939 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات الصباحية، ليسجل نحو 3780 جنيها للبيع، 3760 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

استقر سعر الذهب عيار 18 في بداية التعاملات ليسجل نحو 3240 جنيها للبيع، 3222.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم السبت في سوق الصاغة المصرية نحو 2520 جنيها للبيع، 2506.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

أما سعر الذهب عيار 12 الآن فوصل في محلات الصاغة المصرية إلى 2160 جنيها للبيع، 2148.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وسجل سعر الذهب عيار 9 خلال التعاملات الصباحية نحو 1620 جنيها للبيع، 1611.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في بداية التعاملات الصباحية، نحو 30240 جنيها للبيع، 30080 جنيها للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 19 يناير 2025 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4320 جنيه 4297.25 جنيه عيار 22 3960 جنيها 3939 جنيه عيار 21 3780 جنيها 3760 جنيها عيار 18 3240 جنيه 3222.75 جنيه عيار 14 2520 جنيه 2506.75 جنيه عيار 12 2160 جنيه 2148.5 جنيه