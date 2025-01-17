محافظ البيضاء يزور جرحى انفجار محطة الغاز في مستشفيات عدن ويطمئن على صحتهم - أخبار كلمتك

بتوجيهات من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد/ طارق محمد صالح، قام محافظ البيضاء اليوم الجمعة 2025/1/17 بزيارة تفقدية إلى مستشفيات مدينة عدن للاطمئنان على صحة جرحى حادثة انفجار محطة الغاز التي وقعت مؤخرا في محافظة البيضاء، وخلال الزيارة تفقد المحافظ أوضاع المصابين واستمع إلى تقارير الأطباء حول حالتهم الصحية والإجراءات العلاجية المتخذة، كما قام بصرف مساعدات مالية طارئة للجرحى وذويهم مؤكدا التزام المقاومة الوطنية بالتكفل بعلاجهم ونقل الحالات المستعصية للخارج.

وأكد المحافظ التزام الشرعية بتقديم كل الدعم اللازم للجرحى وذويهم، مشددا على أهمية تعزيز إجراءات السلامة في منشآت محطات الغاز الحيوية لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث محملا ميليشا الحوثي المسؤلية في الاستهتار بحياة الناس.

كما عبر عن تقديره للفرق الطبية التي سارعت إلى تقديم الرعاية اللازمة للمصابين، مشيدا بجهودهم الإنسانية في التعامل مع الحادث.

رافق الاخ المحافظ في زيارته الدكتور طارق محمد العزاني مدير دائرة الخدمات الطبية بالمقاومة الوطنية بالساحل الغربي والدكتور فايز الوحيشي مدير عام مكتب الصحة بالبيضاء عدد من قيادات المحافظة