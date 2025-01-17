هجوم كبير للحوثيين على هذه الجبهة الجنوبية - أخبار كلمتك

تمكنت وحدات من القوات المسلحة الجنوبية المرابطة في جبهة تورصة بمديرية الأزارق، فجر اليوم، من صد هجوم شنّته المليشيات الحوثية في قطاع حلحال المحاذي لجبهة المسيمير بمحافظة لحج.

ووفقًا لمصدر عسكري في اللواء الثاني مشاة؛ فإن الهجوم بدأ عند الساعة الثانية والنصف صباحًا، حيث حاولت المليشيات التقدم بتغطية نارية مكثفة باستخدام عربات BMP ومن محورين مختلفين. إلا أن أبطال القوات المسلحة الجنوبية تصدوا للهجوم بشجاعة واستبسال، وأفشلوا جميع محاولات المليشيات لتحقيق أي اختراق.

وأشار المصدر إلى أن وحدة القناصة التابعة للقوات الجنوبية لعبت دورًا حاسمًا خلال المواجهات، حيث تمكنت من استهداف عدد من المهاجمين، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير منهم. كما دارت اشتباكات مباشرة أسفرت عن مقتل عدد آخر من العناصر الحوثية، مما أجبر المليشيات على الانسحاب تحت وطأة الخسائر الفادحة التي تكبدتها.

وأكد المصدر أن المليشيات الحوثية المدعومة من إيران تواصل محاولاتها اليائسة لتحقيق أي تقدم في جبهة تورصة جنوب غربي محافظة الضالع، بهدف اختراق جبهة المسيمير.