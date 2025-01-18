وزير الرياضة ينعى لاعب الإسكواش محمد يحيى سباعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 10:36 صباحاً - تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بخالص العزاء لأسرة اللاعب محمد يحيى سباعي لاعب نادي الشمس للاسكواش والذي وافته المنية أمس بعد تعرضه لوعكة صحية تم نقله على إثرها إلى المستشفى ولكنه لفظ أنفاسه بها، داعيًا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته وأسرة الاسكواش الصبر والسلوان.

وتعرض اللاعب الشاب لوعكة صحية مفاجئة قبل أن يتم نقله سريعًا إلى المستشفى ليلفظ انفاسه بها.

ونعى الاتحاد المصري للاسكواش اللاعب محمد يحيى سباعي والذي توفى اليوم عقب تعرضه لوعكة صحية خلال مشاركته في فعاليات بطولة نادي بلاك بول الرياضي.

وجاء نعى الاتحاد كالتالي: "ينعى الاتحاد المصري للاسكواش، ببالغ الحزن والأسى، اللاعب محمد يحيى سباعي، والذي وافته المنية خلال فعاليات بطولة نادي بلاك بول الرياضي، وبناء عليه قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش تعليق النشاط الرياضي لمدة 3 أيام حدادا على روح الفقيد، للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان وسوف تقام جنازة المغفور له غدا (اليوم السبت) بإذن الله بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة بالتجمع الأول".

وفاة محمد سباعي

وتوفى محمد يحيى سباعي ناشئ الاسكواش بنادي الشمس بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة عقب مشاركته مع فريقه في بطولة نادي بلاك بول الرياضي.

وتم نقل سباعي إلى المستشفى ووضعه تحت الملاحظة بالعناية المركزة، غير أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل وفارق الحياة ولفظ أنفاسه الأخيرة في غرفة العناية المركزة.

وأوضح مصدر أن اللاعب تعرض لازمات سابقة وكان يتلقى العلاج في المستشفى من خلال تعليق المحاليل بسبب انخفاض ضغطه وكان الأمر ينتهى عند ذلك مضيفا أنه بعد المباراة شعر اللاعب بتعب مفاجئ وذهب إلى المستشفى، إلا أنه توفى هناك.

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