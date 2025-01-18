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الظلام يحاصر غزة، شركة الكهرباء فقدت 80% من معداتها - أخبار كلمتك

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الظلام يحاصر غزة، شركة الكهرباء فقدت 80% من معداتها - أخبار كلمتك

الظلام يحاصر غزة، شركة الكهرباء فقدت 80% من معداتها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 12:30 مساءً -  قال المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء بقطاع غزة إن الشركة فقدت 80% من معداتها خلال الحرب.

ومنذ 470 يوما، يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة في ظلام دامس نتيجة الانقطاع الكامل لمصادر التيار الكهربائي، مما أدخلهم في أزمة إنسانية وبيئية حادة انعكست على كافة جوانب حياتهم اليومية بسبب حرب الإبادة التي يشنها عليهم الاحتلال الإسرائيلي. 

فيما قالت وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، إن وقف إطلاق النار في غزة سيبدأ الساعة 8:30 صباح الأحد بالتوقيت المحلي. 

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في منشور على منصة إكس اليوم السبت.

 

وقف إطلاق النار

 وقال الأنصاري في تغريدته: "بناء على التوافق بين أطراف الاتفاق والوسطاء سيبدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام الساعة 8:30 صباح غد بالتوقيت المحلي في غزة".

وأضاف: "نوصي الأشقاء بأخذ الحيطة وممارسة أقصى درجات الحذر وانتظار التوجيهات من المصادر الرسمية".

 

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعلن مساء الأربعاء الماضي عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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