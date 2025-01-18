الرياضة - 02:32 - سعر الذهب الآن.. تغيرات مفاجئة في تعاملات اليوم السبت 18 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 02:32 مساءً - تراجع سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم السبت 18 يناير 2025، حيث سجل سعر عيار 21 نحو 3770 جنيهًا للبيع، 3745 جنيهًا للشراء، بنحو 5 جنيهات مقارنة بآخر تحديث له منذ ساعة، حيث كان عيار 21 مسجلا نحو 3775 جنيهًا للبيع، 3750 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب الآن في مصر عيار 24 نحو 4308.5 جنيهًا للبيع، 4280 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 22

استقر سعر الذهب الآن في مصر عيار 22 عند 3949.5 جنيهًا للبيع، 3923.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 نحو 3770 جنيهًا للبيع، 3745 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب الآن في مصر عيار 18 نحو 3231.5 جنيهًا للبيع، 3210 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

في حين بلغ سعر الذهب الآن في مصر عيار 14 نحو 2513.25 جنيهًا للبيع، 2496.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر الذهب الآن في مصر عيار عيار 12 نحو 2154.25 جنيهًا للبيع، 2140 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وحقق سعر الذهب الآن في مصر عيار 9 نحو 1615.75 جنيهًا للبيع، 1605 جنيهًا للشراء.

سعر الجنية الذهب

سجل سعر الجنية الذهب في مصر اليوم السبت 18 يناير 2025، نحو 30160 جنيهًا للبيع، 29960 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

في حين بلغ سعر أوقية الذهب في مصر الآن نحو 2703.38 دولارًا للبيع، 2702.33 دولارًا للشراء.

توقعات سعر الذهب في عام 2025

وتوقع خبراء الاقتصاد أن عوامل ارتفاع أسعار الذهب في العالم مثل: «مشتريات البنوك المركزية القومية - التوترات الجيوسياسية العالمية - سياسات التيسير النقدي»، ستستمر في دعم ارتفاع سعر الذهب، مع الإشارة أيضًا إلى احتمالية انخفاض سعر المعدن الأصفر نتيجة سياسة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مثل الرسوم الجمركية والتضخم المتزايد، والتي قد تؤثر على تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.