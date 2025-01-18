جروس يجهز مفاجأة قبل لقاء إنيمبا غدا.. وهذا موقف المصابين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 01:45 مساءً - قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه يتطلع للفوز على إنيمبا النيجيري في مباراة الغد بالكونفدرالية الأفريقية رغم حسم التأهل للدور التالي.



وأضاف جروس في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:" هدفنا الفوز في كل المباريات، ونعلم أن المنافس في لقاء الغد ليس سهلًا، والمباريات في البطولة الأفريقية تكون مهمة ويجب الفوز بها".



وقال المدير الفني:" لا يزال أمامنا 24 ساعة للتجهيز للقاء الغد، وأتابع حالة المصابين، وقد تكون هناك بعض التعديلات في تشكيل الفريق خلال اللقاء، وهدفنا تحقيق الفوز، وأثق في تركيز أي لاعب يشارك في اللقاء".

وواصل جروس قائلًا:" أصعب أمر في الكرة هو خلق توازن بين الدفاع والهجوم، وذلك يحتاج لعمل كثير، ولكن نعمل على علاج السلبيات في الفترة الحالية".

وفيما يخص المنافس المنتظر للزمالك في الدور التالي قال:" نركز في لقاء الغد، وجاهزون لأي منافس في الدور التالي".

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، نظيره إنيمبا النيجيري غدا الأحد الموافق 19 يناير الجاري باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك حسم تأهله لدور الثمانية بعد الفوز على بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الخامسة بثلاثية مقابل هدف ليتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة.

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية

تنطلق مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية في السادسة مساء غد الأحد.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا

تنقل مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

فوز الزمالك على حرس الحدود

وحقق الزمالك فوزا صعبا على نظيره حرس الحدود بنتيجة 3-2، في المباراة التي جرت يوم الخميس الماضي، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف الزمالك كل من أحمد زيزو هدفين في الدقيقتين 12 و45+6 من ضربة جزاء ومصطفى شلبي في الدقيقة 36، بينما أحرز محمد أشرف روقا ومحمود ممدوح هدفي حرس الحدود من ضربتي جزاء في الدقيقتين 25 و86.

ترتيب الزمالك وحرس الحدود

يحتل فريق الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في مباراتين، والخسارة في مباراة واحدة.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط من الفوز في مباراة واحدة، والتعادل في ثلاث مباريات، والخسارة في 4 مواجهات.

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