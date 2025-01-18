الأهلي يسعى لإقناع كولر بصفقة بن شرقي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 01:45 مساءً - الأهلي، أكد مصدر داخل الأهلي أن مسئولي النادي يحاولون في الوقت الحالي إقناع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بضم المغربى أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق والريان القطري الحالي لتدعيم صفوف الفريق، مؤكدا أن كولر سبق وأن رفض اللاعب قبل انتقاله إلى الريان القطري وهناك محاولات جديدة لإقناعه بضم اللاعب في الميركاتو الشتوي.

وقال مصدر داخل الأهلي إن عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق سيكون جاهزا للتواجد بشكل عام تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة فاركو الأربعاء القادم في الدوري، مؤكدا أن خروج اللاعب من قائمة مباراة أورلاندو اليوم جاء بسبب عدم جاهزيته الفنية بعد العودة مؤخرا من الإصابة.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تشكيل الفريق لمباراة اورلاندو بايرتس المرتقبة اليوم السبت.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة أورلاندو

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: كريم الدبيس - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني.

الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - اكرم توفيق.

الهجوم:إمام عاشور - حسين الشحات - وسام أبو على.

كما خاض لاعبو الأهلي مران خفيف داخل فندق الإقامة وذلك في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي المرتقبة الليلة.

و يفتقد النادي الأهلي اليوم العديد من العناصر المهمة في قائمته التي تستعد لخوض مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ويغيب عن الأهلي أمام أورلاندو كل من: أشرف داري، رضا سليم، يحيى عطية الله، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، عمر كمال عبد الواحد، حمزة علاء.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل التحرك إلى ملعب القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني مارسيل كولر، نظيره فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي مساء اليوم السبت على ملعب “ستاد القاهرة الدولي”، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال إفريقيا

ويلتقي النادي الأهلي مع فريق أورلاندو الجنوب إفريقي اليوم السبت الموافق 18 من شهر يناير الجاري في الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا في السادسة مساء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال إفريقيا

وتبث مباراة الأهلي وأورلاندو عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

وضمن الأهلي تأهله رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز مؤخرا على ستاد أبيدجان الإيفواري، وفوز أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي على شباب بلوزداد الجزائري.

ترتيب الأهلي وأورلاندو

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 نقاط، فيما يتصدر أورلاندو الترتيب برصيد 11 نقطة.

ويأتي ترتيب مجموعة الأهلى بالكامل فى دورى أبطال أفريقيا.. كالتالي:

1- أورلاندو (جنوب أفريقيا) – 11 نقطة.

2- الأهلى (مصر) – 10 نقاط.

3- شباب بلوزداد (الجزائر) – 6 نقاط.

4- ستاد أبيدجان (كوت ديفوار) – نقطة واحدة.

قائمة الأهلي أمام أورلاندو

محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ‏ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين ‏الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد ‏هاني وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.‏

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