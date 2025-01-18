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«تعليم الجيزة» تكشف سبب تأخر تسليم أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

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«تعليم الجيزة» تكشف سبب تأخر تسليم أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

«تعليم الجيزة» تكشف سبب تأخر تسليم أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 12:36 مساءً - امتحانات الشهادة الإعدادية.. مع انطلاق الامتحانات صباح اليوم، تداولت العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات بشأن تأخير أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية في الجيزة.

تأخر تسليم أظرف أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

ومن جانبها، كشف سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، حقيقة تأخير أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية لجنة مدرسة الرؤية بالعمرانية، موضحًا أنه تم منح الطلاب 45 دقيقة وقت إضافي للطلاب تعويض عن النصف ساعة تأخير.

تأخر تسليم امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

مد وقت الإجابة على أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن قرار مد وقت الامتحان لـ 45 دقيقة إضافية، جاء حرصا على وقت الامتحان والحرص على مصلحة الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في الجيزة.

سبب تأخر تسليم أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضح عطية، أن السيارة الخاصة بنقل أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية تأخرت بسبب الازدحام في الطرق التي تمر بها، حيث تمر سيارة نقل أوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية على أحد الأسواق، مما أدى إلى تأخر تسليم أوراق الامتحانات للجنة الامتحانية في الوقت المحدد.

تفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

وأشار عطية، إلى أنه قام بتفقد لجنةامتحانات الشهادة الإعدادية في مدرسة الرؤية بالعمرانية، للتأكد من انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية، وكان هناك بعض الطلاب الذين قد انتهوا من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية.

تأخر تسليم امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

مد فترة امتحانات الشهادة الإعدادية لــ 45 دقيقة إضافية

وبالرغم من انتهاء الطلاب من الإجابة على أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية، إلى أن أصر عطية بإعطاء الطلاب وقت إضافي للإجابة على أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية تعويضًا عن التأخير.

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في الجيزة

وقد انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي للطلاب في محافظة الجيزة، صباح اليوم السبت الموافق 18 يناير الجاري، وأدى الطلاب أول امتحانات الشهادة الإعدادية في مادة اللغة العربية، ومن المقرر أن يؤدي الطلاب امتحان التربية الدينية خلال الدقائق المقبلة.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الجيزة

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة العربية، والتربية الدينية.

- يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025: يعقد امتحان الجبر والإحصاء، والهندسة.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: يعقد امتحان العلوم، والتربية الفنية.

- يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025: يعقد امتحان الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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