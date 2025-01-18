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الرئيسية مال واقتصاد

مؤشر الدولار يقفز مع البتكوين في التداولات العالمية - أخبار كلمتك

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مؤشر الدولار يقفز مع البتكوين في التداولات العالمية - أخبار كلمتك

مؤشر الدولار يقفز مع البتكوين في التداولات العالمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 02:31 مساءً - مؤشر الدولار، شهدت  الأسواق المالية تحركات ملحوظة في تداولات الأسبوع المنتهى، تزامنا مع صدور بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية إلى حد ما، أبرزها بيانات قطاع الإسكان، مما ألقى الضوء على الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة وهو الأمر الذى انعكس على مؤشر الدولار.

اقرأ التالى: مؤشر الدولار (Dollar Index) بالتداولات العالمية

مؤشر الدولار - كلمتك 
مؤشر الدولار - كلمتك 


ارتفاع طفيف في مؤشر الدولار الأمريكي

دفع التحسن في بيانات الإسكان إلى ارتفاع طفيف في  مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.35%، حيث بلغ مستوى 109.34 نقطة، وقد ساهمت هذه البيانات في توفير صورة أكثر وضوحًا للوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، مما دعم ارتفاع قيمة الدولار.
 

 

تراجع في أسعار الذهب مع صعود الدولار

 شهدت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفًا بنحو 9 دولارات للأوقية، لتصل إلى 2701 دولارًا، ويُعزى هذا التراجع إلى قوة الدولار الأمريكي، في وقت يعاني فيه الطلب على الذهب من بعض الضعف، رغم اعتباره ملاذا آمنا.
 اقرا التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 16 يناير 2025

 

مؤشر الدولار - كلمتك 
مؤشر الدولار - كلمتك 

ماذا تعرف عن مؤشر الدولار؟ ( US Dollar Index )

مؤشر الدولار أو (US Dollar Index) يعني نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، المؤشر الأكثر شعبية للدولار USDX تشكله غرفة تجارة نيويورك، ويظهر علاقة الدولار بالعملات الستة التالية: (اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني)، كما أن العملات لديها حصص مختلفة في السلة، ومن هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط مرجح من أسعار العملات. 

يذكر أن الحصة الأكبر لليورو ـ 50%، وكثيرًا ما يستخدم المتداولون مؤشر USDX كمؤشر للتحليل التقني ويحتسب من قبل الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، وهو متوسط سعر صرف الدولار مقابل 26 عملة.

البتكوين - كلمتك 
البتكوين - كلمتك 

 

البيتكوين تسجل صعودًا قويًا في السوق الرقمية

ارتفعت العملة الرقمية بيتكوين بنسبة 5.46%، مسجلةً قيمة 105,251 دولارًا،  لتقترب بذلك من تخطي حاجز الـ105 ألف دولار، ما يعكس التفاؤل في سوق العملات الرقمية، حيث تزايدت التوقعات حول تأثير السياسات الاقتصادية للإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب ترامب، بما في ذلك إصدار أمر تنفيذي قد يضع العملات المشفرة على رأس الأولويات القومية. 

 

ارتفاع ملحوظ في مؤشرات الأسهم الأمريكية

سجلت أسواق الأسهم الأمريكية أداءً إيجابيًا، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.92% ليصل إلى 43,551 نقطة، كما صعد مؤشر إس وبي 500 بنسبة 1.18% ليصل إلى 6,007 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.73% ليبلغ 19,637 نقطة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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