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وزير الإسكان يتفقد وحدات سكن لكل المصريين وموقع مشروع ردم البرك العشوائية بالعاشر من رمضان - أخبار كلمتك

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وزير الإسكان يتفقد وحدات سكن لكل المصريين وموقع مشروع ردم البرك العشوائية بالعاشر من رمضان - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يتفقد وحدات سكن لكل المصريين وموقع مشروع ردم البرك العشوائية بالعاشر من رمضان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 02:12 مساءً - أشاد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمستوى تنفيذ العمارات والوحدات بمشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين و محور منخفضي الدخل، وموقع مشروع ردم البرك العشوائية وغير المنتظمة بمدينة لعاشر من رمضان، موجها بوضع لافتات تعريفية وإرشادية بالمشروع توضح اماكن الخدمات واسم الحي والمناطق، وكذا الاهتمام بالمسطحات الخضراء وضبط شبكات الري بها.

جاء ذلك عقب متابعته لموقف المشروعات بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الجهاز، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات ودفع معدلات التنفيذ.

وتابع الوزير خلال الجولة الأعمال الجاري تنفيذها لردم البرك العشوائية وغير المنتظمة، وأشار المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أن قطـاع المرافق شمل الأعمال الجاري تنفيذها لردم البرك العشوائية وغير المنتظمة، حيث تم تسوية وردم البركة العشوائية الموجودة بجوار محطة الصرف 4، وتم تنفيذ خط 600مم بطول حوالي 850 مترا مع تهذيب وتعميق حوض الطوارئ القائم، وكذا تشمل الاعمال منطقة تجمع المياه من فائض خط الانحدار 1200مم، حيث تم ردم الخور، وتنفيذ خط قطر 700مم بطول 1700متر تقريبا كحل عاجل "بداية من المطبق وحتى المجرى المائي المكشوف المؤدى الى رافع المياه المعالجة إلى مصرف بلبيس، وجارٍ تنفيذ خط 1600 مم بديلاً للخط 1200مم لاستيعاب التصرفات الزائدة للمنطقة الصناعية الثقيلة، كما تشمل مشروعات المرافق بالمناطق الصناعية مشروع التوسعة لاستيعاب الفائض من البركة اللاهوائية رقم 3.

كما تفقد وزير الإسكان وحدات سكن لكل المصريين محور منخفضي الدخل بمنطقة شرق حي الأندلس، حيث تم الوقوف على تقدم العمل في 125 عمارة سكنية، تضم 3000 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا مربعًا، متابعا الجدول الزمني لتسليم الوحدات.

وخلال الجولة، أشاد الوزير بمستوى تنفيذ العمارات والوحدات بالمشروع، موجها بوضع لافتات تعريفية وإرشادية بالمشروع توضح اماكن الخدمات واسم الحي والمناطق، وكذا الاهتمام بالمسطحات الخضراء وضبط شبكات الري بها.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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