31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في السوق اليوم السبت - أخبار كلمتك

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في السوق اليوم السبت - أخبار كلمتك

وصل رقم لوحتها الى ٥ مليون سعودي.. الكشف عن مالك سيارة لكزس اخر موديل وحولها الى اجرة - أخبار كلمتك

وصل رقم لوحتها الى ٥ مليون سعودي.. الكشف عن مالك سيارة لكزس اخر موديل وحولها الى اجرة - أخبار كلمتك

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية الفترة الثانية بالمحافظات - أخبار كلمتك

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية الفترة الثانية بالمحافظات - أخبار كلمتك

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. واجهة للاستثمار العالمي بمقومات وفرص واعدة - أخبار كلمتك

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. واجهة للاستثمار العالمي بمقومات وفرص واعدة - أخبار كلمتك

حالة طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن الشبورة - أخبار كلمتك

حالة طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن الشبورة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: لدينا توجيهات من قادة مصر والسنغال بالعمل على تعزيز العلاقات الثنائية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: لدينا توجيهات من قادة مصر والسنغال بالعمل على تعزيز العلاقات الثنائية - أخبار كلمتك

«تعليم الجيزة» تكشف سبب تأخر تسليم أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

«تعليم الجيزة» تكشف سبب تأخر تسليم أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

وزارة العمل تحذر المواطنين من صفحات وهمية تنشر معلومات كاذبة عن العمالة غير المنتظمة - أخبار كلمتك

وزارة العمل تحذر المواطنين من صفحات وهمية تنشر معلومات كاذبة عن العمالة غير المنتظمة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل برنامج رامز جلال في رمضان 2025.. فنانة شهيرة ظهرت في المسبح - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل برنامج رامز جلال في رمضان 2025.. فنانة شهيرة ظهرت في المسبح - أخبار كلمتك

قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

حالة طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن الشبورة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حالة طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن الشبورة - أخبار كلمتك

حالة طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن الشبورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 12:36 مساءً - طقس الساعات المقبلة.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة طقس الساعات المقبلة، ولافتة إلى انتهاء الشبورة المائية الكثيفة التي سيطرت على الأجواء من الصباح الباكر.

حالة طقس الساعات المقبلة

وكشفت هيئة الأرصاد عن حالة طقس الساعات المقبلة، مشيرة إلى استقرار الأجواء اليوم على أغلب الأنحاء، لتسجل الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 18 درجة.

الأرصاد تعلن حالة الطقس
حالة الطقس

وأضافت بنشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة وارتفاع الموج من 2.5 متر لـ 3.5 متر.

حالة الطقس اليوم

ويسود اليوم السبت طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفقًا لتوقعات الأرصاد لحالة الطقس.

بينما يسود طقس شديد البرودة ليلاً على كافة المحافظات، ليصل لحد الصقيع علي المزروعات في وسط سيناء.

حالة الطقس

اضطراب الملاحة اليوم

وأوضحت الأرصاد أن البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة سيشهدون اضطرابات شديدة نتيجة ارتفاع سرعة الرياح التي تتراوح بين 40 و60 كم/ساعة، مع ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و3.5 متر، مما يؤدي إلى تعطل الأنشطة البحرية، وتأجيل حركة الملاحة والصيد خلال هذه الفترة.

درجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2025

درجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2025
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 20 12
العاصمة الإدارية 20 11
6 أكتوبر 21 11
بنها 20 12
دمنهور 19 11
وادي النطرون 20 12
كفر الشيخ 20 12
المنصورة 20 12
الزقازيق 20 11
شبين الكوم 19 11
طنطا 19 12
دمياط 20 14
بورسعيد 20 15
الإسماعيلية 21 10
السويس 21 10
العريش 20 09
رفح 19 10
رأس سدر 22 10
نخل 19 08
كاترين 17 00
الطور 21 13
طابا 20 11
شرم الشيخ 24 17
الإسكندرية 20 11
العلمين 19 12
مطروح 20 11
السلوم 19 10
سيوة 21 09
رأس غارب 22 15
الغردقة 25 16
سفاجا 25 15
مرسى علم 26 16
شلاتين 28 21
حلايب 26 22
أبو رماد 25 18
رأس حدربة 26 19
الفيوم 21 12
بني سويف 22 11
المنيا 22 11
أسيوط 24 10
سوهاج 26 12
قنا 27 14
الأقصر 28 15
أسوان 30 16
الوادي الجديد 27 14
أبو سمبل 29 17

اقرأ أيضاً
«السما هتنزل تلج».. الأرصاد تحذر من تحول مفاجئ في حالة الطقس غدا

الشبورة المائية الكثيفة.. تحذيرات من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء 15-1-2025

ظاهرة جوية تسيطر على البلاد.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا الأربعاء 15 يناير 2025

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

اليوم، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق