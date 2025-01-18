حالة طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن الشبورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 12:36 مساءً - طقس الساعات المقبلة.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة طقس الساعات المقبلة، ولافتة إلى انتهاء الشبورة المائية الكثيفة التي سيطرت على الأجواء من الصباح الباكر.

حالة طقس الساعات المقبلة

وكشفت هيئة الأرصاد عن حالة طقس الساعات المقبلة، مشيرة إلى استقرار الأجواء اليوم على أغلب الأنحاء، لتسجل الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 18 درجة.

وأضافت بنشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة وارتفاع الموج من 2.5 متر لـ 3.5 متر.

حالة الطقس اليوم

ويسود اليوم السبت طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفقًا لتوقعات الأرصاد لحالة الطقس.

بينما يسود طقس شديد البرودة ليلاً على كافة المحافظات، ليصل لحد الصقيع علي المزروعات في وسط سيناء.

اضطراب الملاحة اليوم

وأوضحت الأرصاد أن البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة سيشهدون اضطرابات شديدة نتيجة ارتفاع سرعة الرياح التي تتراوح بين 40 و60 كم/ساعة، مع ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و3.5 متر، مما يؤدي إلى تعطل الأنشطة البحرية، وتأجيل حركة الملاحة والصيد خلال هذه الفترة.

درجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2025

درجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2025 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 20 12 العاصمة الإدارية 20 11 6 أكتوبر 21 11 بنها 20 12 دمنهور 19 11 وادي النطرون 20 12 كفر الشيخ 20 12 المنصورة 20 12 الزقازيق 20 11 شبين الكوم 19 11 طنطا 19 12 دمياط 20 14 بورسعيد 20 15 الإسماعيلية 21 10 السويس 21 10 العريش 20 09 رفح 19 10 رأس سدر 22 10 نخل 19 08 كاترين 17 00 الطور 21 13 طابا 20 11 شرم الشيخ 24 17 الإسكندرية 20 11 العلمين 19 12 مطروح 20 11 السلوم 19 10 سيوة 21 09 رأس غارب 22 15 الغردقة 25 16 سفاجا 25 15 مرسى علم 26 16 شلاتين 28 21 حلايب 26 22 أبو رماد 25 18 رأس حدربة 26 19 الفيوم 21 12 بني سويف 22 11 المنيا 22 11 أسيوط 24 10 سوهاج 26 12 قنا 27 14 الأقصر 28 15 أسوان 30 16 الوادي الجديد 27 14 أبو سمبل 29 17