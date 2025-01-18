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الرياضة - 03:01 - «لابس حلق وبيقلد الهضبة».. الجمهور ينتقد أحمد سعد بعد ظهوره الأخير - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:01 - «لابس حلق وبيقلد الهضبة».. الجمهور ينتقد أحمد سعد بعد ظهوره الأخير - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:01 - «لابس حلق وبيقلد الهضبة».. الجمهور ينتقد أحمد سعد بعد ظهوره الأخير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 03:01 مساءً - أثار الفنان أحمد سعد، حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بالتزامن مع طرح أغاني ألبوم «حبيبنا» عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، خاصة بعدما فاجئ الجمهور بمظهر جديد يتشابه مع لوك الهضبة عمرو دياب.

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول تفاصيل اللوك الجديد لـ أحمد سعد في ألبوم «حبيبنا»، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين كل ما تحتاج معرفته عن المظهر الجديد لـ أحمد سعد، وأبرز ردود أفعال الجمهور.

أحمد سعد

تفاصيل اللوك الجديد لـ أحمد سعد في ألبوم «حبيبنا»

وبالتزامن مع طرح النجم أحمد سعد لـ ألبوم «حبيبنا» الذي يتكون من 9 أغاني سينجل عبر حسابه الرسمي على «يوتيوب»، تفاعل معه قطاع كبير من الجمهور عبر المنصات الرقمية بالتعليقات التي ربطت ما بين مظهره الجديد ولوك الهضبة عمرو دياب، حيث حرص على الظهور حالق الرأس مع الشنب، مع ارتدائه للحلق.

ولم يكن المظهر الخارجي، الأمر الذي استشعر الجمهور بوجود تشابه بينه وبين عمرو دياب، بل تخطى الأمر إلى كلمات الأغاني والألحان أيضا، حيث تم تشبيه أغنية حبيبنا بأغنية بيوحشنا التي اطلقها عمرو دياب منذ شهرين، والشبه بينهما في الصناع، من كلمات: تامر حسين، وألحان: مدين، توزيع موسيقي: أحمد إبراهيم.

أحمد سعد

تفاصيل ألبوم أحمد سعد «حبيبنا»

ويتضمن ألبوم حبيبنا، 9 أغنيات جديدة تعاون خلالها مع كبار الشعراء والملحنين، من بينها أغنية الألبوم التي تحمل العنوان نفسه «حبيبنا»، وهي من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم.

وأغنية «مفتقدني» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، وأغنية «عايز سلامتك» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، ومن أغاني الألبوم أيضًا أغنية «لو تيجي» من كلمات أدهم معتز وألحان تامر علي وتوزيع نادر حمدي.

كما يضم ألبوم أحمد سعد أغاني «تيجي نحارب» من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية «بسيط» من كلمات نادر عبد الله وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية «سودا سودا» من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي. بالإضافة إلى أغنية «أنا مشيت» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، وأغنية «عمري اللي فات» من كلمات محمد الشافعي وألحان وتوزيع محمد إبراهيم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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