الرياضة - 03:01 - كله هيرخص قبل رمضان.. الحكومة تطمئن المصرين بشأن أسعار السلع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 03:01 مساءً - أسعار السلع.. أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي أمس، أن ملف ضبط الأسعار واستقرار الأسواق يشكل أولوية للحكومة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، وهذا لضمان ألا يواجه المواطن أي موجات من زيادة الأسعار، موضحا أن الحكومة ستواصل ضبط الأسواق والأسعار وستعقد اجتماعات مع اتحاد الغرف التجارية وجميع التجار وشركات القطاع الخاص، وذلك لضمان استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

السيطرة على الأسعار وضبط الأسواق

ومن ناحية آخرى، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة تواصل جهودها الكبيرة للسيطرة على الأسعار وضبط الأسواق ومنع الزيادات، وفي هذا الإطار تسعى الدولة لتوفير كل السلع وتقليل التكاليف، وهذا من خلال القضاء على الحلقات الوسيطة عبر نظام السوق الموحد للسلع الغذائية وتوفير السلع بأسعار أقل للمواطنين خاصة مع قرب حلول شهر رمضان.

وأوضح حازم المنوفي أن أسعار السلع الغذائية تشهد استقرارا، موضحا أن جميع الأجهزة الرقابية تتعاون لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، ولضمان أن تكون الأسعار تحت المراقبة لمنع أي زيادات غير مبررة.

وشدد جهاز حماية المستهلك علي أن رئيس الوزراء، أصدر خلال الفترة الماضية توجيهات لإتاحة السلع الثابتة بأسعار مخفضة، وذلك استعدادا لشهر رمضان، موضحا أن الدولة اتخذت الكثير من الإجراءات التي من شأنها توفير السلع وضبط الأسواق، وهى إتاحة النقد الأجنبي للتجار وتسهيل الإفراجات الجمركية عن البضائع والسيطرة على سوق الصرف واستهداف السلع الأساسية

وأكد المنوفي أن جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك تتابع عن قرب حركة الأسواق، وتعمل بالتنسيق مع التجار على توفير كافة السلع الضرورية التي يحتاجها المواطن لشهر رمضان وضمان ثبات أسعارها، بما في ذلك السلع الأساسية مثل الأرز، والسكر، والزيوت، واللحوم، والدواجن، والتمور، بالإضافة إلى المواد التموينية الأخرى.

أسعار السلع الأساسية

أسعار الزيت نحو 75 جنيهًا للتر الواحد

سعر كيلو الدقيق بين 20 و25 جنيها

سعر الأرز بين 28 و40 جنيها للكيلو

كيلو السكر يتراوح بين 30 إلى 35 جنيه

المكرونة الـ 400 جرام بين 13 جنيها و15 جنيهًا، والكيلو بين 32 و 35 جنيه

كيلو المكرونة السايب من 28 إلى 30 جنيه

أسعار الجبنة المعلبة نباتي الدسم وزن 1/2 كيلو بين 38 و45 جنيه

العلبة وزن ربع كيلو من 18 جنيهًا إلى 22 جنيه

سعر الجبنة السائبة بين 120 و 140 جنيه

سعر البراميلي بين 140 و160 جنيه

الرومي من 220 إلى 280 جنيه

الجبنة الحمراءمن 400 جنيه إلى 480 جنيه