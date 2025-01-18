التعليم: استبعاد 4 رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 03:01 مساءً - امتحانات الشهادة الإعدادية.. أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، برئاسة سماح إبراهيم، قرارًا باستبعاد رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في بعض الإدارات التعليمية التابعة لها.

استبعاد رؤساء لجان في امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وأوضحت المديرية التعليمية بالقاهرة، أنه تم استبعاد رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في الإدارات التالية:

- استبعاد رئيس لجنة مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية التابعة لإدارة حدائق القبة التعليمية، لمخالفة التعليمات المنظمة لفتح مظاريف الأسئلة قبل الموعد المحدد وعدم الالتزام بالتعليمات.

- استبعاد رئيس لجنة مدرسة أحمد عصمت للغات التابعة لإدارة عين شمس التعليمية، لمخالفة التعليمات الخاصة بحيازة التليفون المحمول من قبل الطلاب، وجارٍ التحقيق من قبل الشؤون القانونية.

- استبعاد رئيس لجنة مدرسة المستقبل الإعدادية بنات التابعة لإدارة المطرية التعليمية، لمخالفة التعليمات الخاصة بحيازة التليفون المحمول من قبل الطلاب، وجارٍ التحقيق من قبل الشؤون القانونية في مديرية القاهرة.

- استبعاد رئيس لجنة سراي القبة الإعدادية بنات التابعة لإدارة الزيتون التعليمية، لمخالفة التعليمات الخاصة بحيازة التليفون المحمول من قبل الطلاب، وجارٍ التحقيق من قبل الشؤون القانونية.

توقيع أقصى العقوبات على المتسببين في عدم الالتزام بالقواعد والتعليمات

وأكدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، أنه سيتم توقيع أقصى العقوبات على المتسببين في عدم الالتزام بالقواعد والتعليمات المنظمة لأعمال امتحانات الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية

كما أكدت سماح إبراهيم، على انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم، واستمرار سير العملية الامتحانية وتحقيق الانضباط والالتزام داخل جميع اللجان، وذلك وفق توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.