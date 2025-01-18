31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في السوق اليوم السبت - أخبار كلمتك

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في السوق اليوم السبت - أخبار كلمتك

وصل رقم لوحتها الى ٥ مليون سعودي.. الكشف عن مالك سيارة لكزس اخر موديل وحولها الى اجرة - أخبار كلمتك

وصل رقم لوحتها الى ٥ مليون سعودي.. الكشف عن مالك سيارة لكزس اخر موديل وحولها الى اجرة - أخبار كلمتك

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية الفترة الثانية بالمحافظات - أخبار كلمتك

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية الفترة الثانية بالمحافظات - أخبار كلمتك

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. واجهة للاستثمار العالمي بمقومات وفرص واعدة - أخبار كلمتك

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. واجهة للاستثمار العالمي بمقومات وفرص واعدة - أخبار كلمتك

حالة طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن الشبورة - أخبار كلمتك

حالة طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن الشبورة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: لدينا توجيهات من قادة مصر والسنغال بالعمل على تعزيز العلاقات الثنائية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: لدينا توجيهات من قادة مصر والسنغال بالعمل على تعزيز العلاقات الثنائية - أخبار كلمتك

«تعليم الجيزة» تكشف سبب تأخر تسليم أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

«تعليم الجيزة» تكشف سبب تأخر تسليم أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

وزارة العمل تحذر المواطنين من صفحات وهمية تنشر معلومات كاذبة عن العمالة غير المنتظمة - أخبار كلمتك

وزارة العمل تحذر المواطنين من صفحات وهمية تنشر معلومات كاذبة عن العمالة غير المنتظمة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل برنامج رامز جلال في رمضان 2025.. فنانة شهيرة ظهرت في المسبح - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل برنامج رامز جلال في رمضان 2025.. فنانة شهيرة ظهرت في المسبح - أخبار كلمتك

قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزارة العمل تحذر المواطنين من صفحات وهمية تنشر معلومات كاذبة عن العمالة غير المنتظمة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزارة العمل تحذر المواطنين من صفحات وهمية تنشر معلومات كاذبة عن العمالة غير المنتظمة - أخبار كلمتك

وزارة العمل تحذر المواطنين من صفحات وهمية تنشر معلومات كاذبة عن العمالة غير المنتظمة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 12:36 مساءً - أصدرت وزارة العمل، اليوم السبت بياناً، جاء فيه أنه تلاحظ خلال هذه الأيام، قيام مجموعة من المواقع، والصفحات بنشر أخبار كاذبة ووهمية بشأن تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، ودعوة المواطنين إلى الدخول على روابط وهمية أو حتى على الصفحة الرسمية للوزارة، لتسجيل بياناتهم للحصول على المنح والخدمات التي تقدمها الوزارة إلى العمالة غير المنتظمة عن طريق «الحساب المركزي لحماية ورعاية للعمالة غير المنتظمة التابع لها.

وفي هذا السياق يجدد وزير العمل محمد جبران تحذيره وتنبيه على كافة المواطنين بعدم الانصياع إلى هذه الصفحات والأخبار المضللة التي تخدع المواطنين بمعلومات غير حقيقية لتحقيق مكاسب مباشرة، أو زيادة عدد الزيارات إليها، والترويج لنفسها.

وقال الوزير أن تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة يكون فقط عن طريق المقاولين أو الشركات أو عمليات الحصر التي تقوم بها الوزارة ومديرياتها في مواقع العمل، وفق شروط وضوابط، وليس عن طريق دخول الشخص نفسه، على لينكات أو مواقع إلكترونية، والتسجيل عليها.

وأشار الوزير إلى أنه على كل مواطن تظهر لديه هذه الصفحات والأخبار الوهمية لا يتفاعل معها، و عليه أن يتقدم بشكوى ضدها لدى شرطة الانترنت ومباحث الأموال العامة، أو يتوجه فورا إلى مديرية العمل الكائنة لدى محافظته، للتحقق ومعرفة كيفية التصرف مع تلك الصفحات الوهمية، حتى لا يقع فريسه في «فخ النصابين» ومرددي الشائعات.

اقرأ أيضاً
«مرتبات مجزية».. وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للمصريين في الكويت

براتب 37 يورو يوميا.. وزارة العمل تُعلن عن 48 فرصة عمل باليونان

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الجامع الأزهر يبدأ اليوم اختبارات تحديد المستوى في حفظ القرآن لـ5000 طالب مصري بالخارج - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق