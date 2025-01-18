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بالصور .. تركيب كاميرات مراقبة في معظم جولات تعز - أخبار كلمتك

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بالصور .. تركيب كاميرات مراقبة في معظم جولات تعز - أخبار كلمتك

بالصور .. تركيب كاميرات مراقبة في معظم جولات تعز - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 18 يناير 2025 10:13 صباحاً - كلمتك/ خاص

قامت شرطة السير بمحافظة تعز على تركيب كاميرات مراقبة في كل جولات المدينة.

حيث تم الان الانتهاء من تركيب الكاميرات لجولة العواضي وجولة المسبح بمدينة تعز 

وتحصل كلمتك على صور عقب الانتهاء من تركيب الكاميرات.b117f8dbe6.jpg1f0a5f060a.jpgc195ba217f.jpg

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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