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انطلاق دورة المدربين الآسيوية المستوى c للعام 2025 بصنعاء - أخبار كلمتك

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انطلاق دورة المدربين الآسيوية المستوى c للعام 2025 بصنعاء - أخبار كلمتك

انطلاق دورة المدربين الآسيوية المستوى c للعام 2025 بصنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 18 يناير 2025 01:48 مساءً - كلمتك/ خاص

أنطلقت صباح اليوم  السبت بمقر نادي الوحدة بصنعاء فعاليات الدورة التدريبية الأولى للحصول على الرخصة الآسيوية c لمدربي كرة القدم، والتي  ينظمها فرع  الاتحاد اليمني لكرة القدم بأمانة العاصمة بالتنسيق مع الاتحاد العام .

يشارك في الدورة ٢٨ متدربا يمثلون أمانة العاصمة - حضرموت - إب - أبين - شبوة - لحج وعددا من المحافظات الأخرى .

وتستمر الدورة حتى ال 30 من الشهر الجاري، ويحاضر فيها المحاضر الآسيوي  محمود عبيد، وتتضمن أكثر من 70 ساعة من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية، وفقاً للمنهجية الآسيوية، إضافة إلى اختبارات تحريرية وعملية لتقييم المتدربين.

وتم افتتاح الدورة بمحاضرة عملية على أرضية ملعب الوحدة، تناولت بعض المبادئ والأساسيات في كرة القدم، وتلاها محاضرة نظرية في قاعة النادي عن الاحماء .

يذكر أن تنظيم هذه الدورة يأتي بهدف وتهدف الدورة إلى توسيع قاعدة المدربين الحاصلين على الرخصة C، الأمر الذي يتناسب مع رؤية الفيفا والاتحاد الآسيوي بغرض زيادة شعبية اللعبة، بجانب إكساب المدربين اليمنيين المهارات الفنية المطلوبة كي ينعكس إيجاباً على مستوى اللاعبين في الأندية والمنتخبات.

تصوير / مجاهد الرازقي

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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