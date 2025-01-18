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عاجل:الحوثيين يطلقون صاروخا صوب هذه الدولة لاول مرة - أخبار كلمتك

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عاجل:الحوثيين يطلقون صاروخا صوب هذه الدولة لاول مرة - أخبار كلمتك

عاجل:الحوثيين يطلقون صاروخا صوب هذه الدولة لاول مرة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 18 يناير 2025 11:13 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار التي دوت وسط البلاد ناجمة عن إطلاق صاروخ من #اليمن
 

واضاف: سلاح الجو اعترض صاروخا أطلق من #اليمن

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: تعليق الملاحة الجوية في مطار بن غوريون عقب إطلاق صاروخ من #اليمن


وهذا اول استهداف حوثي عقب اعلان وقف اطلاق النار في غزة

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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