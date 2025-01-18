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الكشف عن مهبط طائرات غامض في اليمن - أخبار كلمتك

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الكشف عن مهبط طائرات غامض في اليمن - أخبار كلمتك

الكشف عن مهبط طائرات غامض في اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 18 يناير 2025 10:13 صباحاً - كلمتك/خاص:

أظهرت صور الأقمار الصناعية التي حللتها وكالة أسوشيتد برس أن مهبط طائرات غامض قيد الإنشاء على جزيرة نائية في اليمن يقترب من الاكتمال، وهو واحد من عدة مهبطات تم بناؤها في دولة غارقة في حرب متوقفة تهدد بالاشتعال مرة أخرى.


وتظهر صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة Planet Labs PBC في 7 يناير لصالح وكالة أسوشيتد برس شاحنات ومعدات ثقيلة أخرى على المدرج الشمالي الجنوبي المدمج في قاعدة عبد الكوري، والتي يبلغ طولها حوالي 35 كيلومترًا (21 ميلًا) وحوالي 5 كيلومترات (3 أميال) في أوسع نقطة.

ووفقًا للوكالة فقد تم رصف المدرج، مع وضع علامات التعيين "18" و "36" إلى الشمال والجنوب من المدرج على التوالي. واعتبارًا من 7 يناير، كان لا يزال هناك جزء مفقود من المدرج الذي يبلغ طوله 2.4 كيلومتر (1.5 ميل) وعرضه 45 مترًا (150 قدمًا). ويمكن رؤية الشاحنات وهي تقوم بتسوية ووضع الأسفلت فوق الجزء المفقود الذي يبلغ طوله 290 مترًا (950 قدمًا).


وقال خبير الشؤون اليمنية محمد الباشا من شركة باشا ريبورت الاستشارية للمخاطر، إن المسافة بين قاعدة عبد الكوري والبر الرئيسي لليمن تعني أنه "لا يوجد تهديد من جانب الحوثيين بالصعود على طقم أو آلية والاستيلاء عليها" برغم أن القاعدة تقع في مدى طائرات الحوثيين بدون طيار وصواريخهم.

وقال المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الدولي وليام رايلانت كلارك إن المنظمة التي تتخذ من مونتريال مقرا لها، والتي تحدد رموز المطارات الخاصة بها في مختلف أنحاء العالم، ليس لديها أي معلومات عن مهبط الطائرات في عبد الكوري.
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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