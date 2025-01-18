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المحافظ بن الوزير: خلال استقبال جموع المهنئين يؤكد المضي قدمًا نحو هذا الأمر - أخبار كلمتك

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المحافظ بن الوزير: خلال استقبال جموع المهنئين يؤكد المضي قدمًا نحو هذا الأمر - أخبار كلمتك

المحافظ بن الوزير: خلال استقبال جموع المهنئين يؤكد المضي قدمًا نحو هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 18 يناير 2025 02:13 مساءً - كلمتك/ خاص

استقبل عوض محمد بن الوزير، محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، منذ وصوله امس الجمعة ويومنا هذا السبت، جموعًا من القيادات التنفيذية، الأمنية، العسكرية، السياسية، الأكاديمية، والشخصيات الاجتماعية في محافظة شبوة، وذلك للتهنئة بعودته بالسلامة إلى المحافظة عقب زيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبّر الجميع عن تهانيهم للمحافظ بن الوزير بعودته بالسلامة، مشيدين بالجهود التي يبذلها في خدمة المحافظة، ومؤكدين دعمهم ومساندتهم لكل ما يصب في مصلحة المحافظة وأبنائها.

من جانبه، جدّد المحافظ بن الوزير تعبيره عن تقديره البالغ للجميع، مؤكدًا حرصه على مواصلة العمل الدؤوب لخدمة أبناء المحافظة وتحقيق تطلعاتهم في الاستقرار والتنمية .

وشدّد المحافظ على أهمية الوحدة والتلاحم بين أبناء المحافظة لمواجهة التحديات، داعيًا إلى العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز الاستقرار الذي تشهده المحافظة، بما يخدم تحقيق التنمية الشاملة.

وقد عكس هذا الاستقبال الكبير حجم التأييد والدعم الشعبي الذي يتمتع به المحافظ بن الوزير في محافظة شبوة، كما أكّد حرصه على التواصل المستمر مع أبناء المحافظة والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.

ويجسّد هذا الالتفاف الشعبي حول قيادة المحافظ بن الوزير صورة حية لتعزيز الوحدة والتلاحم بين أبناء المحافظة، ودعمًا لجهود القيادة في دفع عجلة التنمية والازدهار في شبوة نحو الأمام.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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