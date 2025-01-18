لماذا أثارت نهاية مسلسل نقطة سودة سخرية متابعي مواقع التواصل الاجتماعي؟ - أخبار كلمتك

لماذا أثارت نهاية مسلسل نقطة سودة سخرية متابعي مواقع التواصل الاجتماعي؟ - أخبار كلمتك

وزير الصحة يتفقد مستشفى الشيخ زويد المركزي - أخبار كلمتك

وزير الصحة يتفقد مستشفى الشيخ زويد المركزي - أخبار كلمتك

امتحانات الشهادة الإعدادية، استبعاد 4 رؤساء لجان بالقاهرة لهذا السبب - أخبار كلمتك

امتحانات الشهادة الإعدادية، استبعاد 4 رؤساء لجان بالقاهرة لهذا السبب - أخبار كلمتك

البراجراف وقف معانا شوية.. آراء طلاب الشهادة الإعدادية عن امتحان الهندسة والإنجليزي (فيديو) - أخبار كلمتك

البراجراف وقف معانا شوية.. آراء طلاب الشهادة الإعدادية عن امتحان الهندسة والإنجليزي (فيديو) - أخبار كلمتك

عاجل:الحوثيين يعلنون استهداف وزارة الدفاع بهذه الدولة - أخبار كلمتك

عاجل:الحوثيين يعلنون استهداف وزارة الدفاع بهذه الدولة - أخبار كلمتك

تمهيدا لاستقبال مصابي غزة.. .وزير الصحة يتفقد مستشفى الشيخ زويد المركزي بشمال سيناء - أخبار كلمتك

تمهيدا لاستقبال مصابي غزة.. .وزير الصحة يتفقد مستشفى الشيخ زويد المركزي بشمال سيناء - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قائمة مسلسلات رمضان 2025.. منافسة قوية بين نجوم الفن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قائمة مسلسلات رمضان 2025.. منافسة قوية بين نجوم الفن - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:21 - 7 غيابات عن الزمالك أمام إنيمبا في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:21 - 7 غيابات عن الزمالك أمام إنيمبا في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:21 - «أبويا في ذمة الله».. ياسمين عبد العزيز تعلن وفاة والدها - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:21 - «أبويا في ذمة الله».. ياسمين عبد العزيز تعلن وفاة والدها - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:21 - آخر تحديث لسعر الذهب اليوم السبت 18 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:21 - آخر تحديث لسعر الذهب اليوم السبت 18 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

هل سترفع العقوبات الامريكية على بنك اليمن والكويت في حالة انتقاله الى عدن؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
هل سترفع العقوبات الامريكية على بنك اليمن والكويت في حالة انتقاله الى عدن؟ - أخبار كلمتك

هل سترفع العقوبات الامريكية على بنك اليمن والكويت في حالة انتقاله الى عدن؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 18 يناير 2025 02:13 مساءً - كلمتك/خاص:

اكدت مصادر بان العقوبات الامريكية على بنك اليمن والكويت ستقوم بإغلاق تعاملات الخارجية واغلاق تعاملاته سيتسبب بافلاسه.
واشارت المصادر في حالة نقل البنك مقره الرئيسي من صنعاء الى عدن قد يدفع أمريكا بالتراجع عن العقوبات الا ان ذلك سيكون بعد فترة ليست بالقصيرة

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

تحذيرات أممية من ارتفاع أسعار هذا الأمر في اليمن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق