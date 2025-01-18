اكدت مصادر بان العقوبات الامريكية على بنك اليمن والكويت ستقوم بإغلاق تعاملات الخارجية واغلاق تعاملاته سيتسبب بافلاسه.
واشارت المصادر في حالة نقل البنك مقره الرئيسي من صنعاء الى عدن قد يدفع أمريكا بالتراجع عن العقوبات الا ان ذلك سيكون بعد فترة ليست بالقصيرة
هل سترفع العقوبات الامريكية على بنك اليمن والكويت في حالة انتقاله الى عدن؟ - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 18 يناير 2025 02:13 مساءً - كلمتك/خاص:
اكدت مصادر بان العقوبات الامريكية على بنك اليمن والكويت ستقوم بإغلاق تعاملات الخارجية واغلاق تعاملاته سيتسبب بافلاسه.
اكدت مصادر بان العقوبات الامريكية على بنك اليمن والكويت ستقوم بإغلاق تعاملات الخارجية واغلاق تعاملاته سيتسبب بافلاسه.
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