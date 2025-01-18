باسندوة:قرارات امريكية صارمة بشان اليمن بهذا الموعد - أخبار كلمتك

قالت الدكتورة وسام باسندوه: الأسبوع القادم قرارات أمريكية جديدة ضد مليشيا الحوثي الارهابية ، تقضي على ماتبقى منهم".

وأضافت " لن تضيع جهودنا التراكمية سدى، الحوثي قريبا الى مزبلة التاريخ مع زملائه من اذناب ملالي طهران الذين ُ قبروا في اطار القضاء على المشروع الايراني المصدر للتدمير وطمسه للأبد. والحمدلله نتباهى بموقفنا منذ اليوم الى الازل".

