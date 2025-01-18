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باسندوة:قرارات امريكية صارمة بشان اليمن بهذا الموعد - أخبار كلمتك

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باسندوة:قرارات امريكية صارمة بشان اليمن بهذا الموعد - أخبار كلمتك

باسندوة:قرارات امريكية صارمة بشان اليمن بهذا الموعد - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 18 يناير 2025 10:13 صباحاً - كلمتك/خاص:

قالت الدكتورة وسام باسندوه: الأسبوع القادم قرارات أمريكية جديدة ضد مليشيا الحوثي الارهابية ، تقضي على ماتبقى منهم".

وأضافت  " لن تضيع جهودنا التراكمية سدى، الحوثي قريبا الى مزبلة التاريخ مع زملائه من اذناب ملالي طهران الذين ُ قبروا في اطار القضاء على المشروع الايراني المصدر للتدمير وطمسه للأبد. والحمدلله نتباهى بموقفنا منذ اليوم الى الازل".
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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