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هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة.. تفاصيل التقديم - أخبار كلمتك

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هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة.. تفاصيل التقديم - أخبار كلمتك

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة.. تفاصيل التقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 01:51 مساءً -  أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن توفير بعض الوظائف الشاغرة، على أن فتح باب تلقي الأسماء للراغبين في شغل الوظائف اعتبارا من الثاني من فبراير المقبل ولمدة أسبوعين.

الوظائف الجديدة بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 

 وتضمنت الوظائف الجديدة لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، طلب التعاقد مع 3 وظائف بدرجة مدير عام، و40 وظيفة مندوب أمن بنظام التعاقد.

أكد الدكتور محمد سعد دويدار رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن العام الجاري سيشهد العديد من الإنجازات على مسار تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، وذلك في إطار الدعم اللامحدود من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي الباعث الحقيقي للبرنامج النووي المصري.

 

مشروع محطة الضبعة النووية

 وتقدم الدكتور محمد سعد دويدار رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالشكر والامتنان والتقدير للدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على دعمه الشديد للمشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
 

كما تقدم الدكتور محمد سعد دويدار بالشكر للدكتور أمجد سعيد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية السابق الذي سطر سجلا حافلا ظهرت نتائجه واضحة جلية على مشروع محطة الضبعة النووية بداية من التفاوض على العقود مع الجانب الروسي وتحقيق العديد من الإنجازات في مسار تنفيذ المشروع وصولًا إلى مرحلة الإنشاءات الكٌبرى وتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الرابعة والأخيرة في نوفمبر 2024.

 

مواعيد تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية

وأكد رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن الهيئة  ستعمل بكل ما في وسعها لتحقيق حلم المصريين بتنفيذ المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بأعلى معايير الأمان النووي، وذلك من خلال الحفاظ على ما تحقق من إنجازات وفق الجدول الزمني المخطط للمشروع.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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