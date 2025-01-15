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بدوى يبحث مع نائب وزير المعادن التنزانى تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

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بدوى يبحث مع نائب وزير المعادن التنزانى تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

بدوى يبحث مع نائب وزير المعادن التنزانى تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 08:05 مساءً - عقد المهندس كريم بدوي علي هامش مشاركته بمؤتمر التعدين الدولي بالسعودية إجتماعا مع السيد الدكتور ستيفن كيروسوا  نائب وزير المعادن  تنزانيا، حيث ناقش الجانبان سبل التعاون في مجال التعدين فى ضوء العلاقات المتميزة بين مصر وتنزانيا التى تشهد زخمًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة في ظل الروابط القوية التي تجمع البلدين داخل القارة السمراء.
وخلال الاجتماع استعرض المهندس كريم بدوي خطة القطاع المستقبلية في مجال التعدين ورغبته في تحقيق تعاون مع الجانب التنزانى خاصة فى مجال التعدين الحرفى وكيفية تطوره في مصر ليساهم بالنهوض بالقطاع وفى ظل خطة النجاح  التى حققها القطاع التنزانى فى هذا المجال.
واتفق الجانبان على التعاون والعمل المشترك لنقل الخبرة والدروس المستفادة لتطبيقها فى قطاع التعدين المصري.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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