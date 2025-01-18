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السيسي يؤكد أهمية التنسيق بين جميع الأطراف الليبية لبلورة خارطة سياسية متكاملة - أخبار كلمتك

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السيسي يؤكد أهمية التنسيق بين جميع الأطراف الليبية لبلورة خارطة سياسية متكاملة - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد أهمية التنسيق بين جميع الأطراف الليبية لبلورة خارطة سياسية متكاملة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 01:51 مساءً -  أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية التنسيق بين جميع الأطراف الليبية لبلورة خارطة سياسية متكاملة، تؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.

واستقبل الرئيس السيسي اليوم المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي بحضور حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد تأكيدًا  على خصوصية العلاقات المصرية الليبية، حيث أشار الرئيس السيسي إلى أن استقرار ليبيا يرتبط ارتباطا وثيقًا مع الأمن القومي المصري. 

وأوضح الرئيس السيسي أن مصر تبذل كل ما في وسعها من جهود ومساعي لضمان الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على سيادتها ووحدتها، واستعادة مسار التنمية بها، مؤكدًا دعم مصر لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق هذا الهدف.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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