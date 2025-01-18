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بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

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بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

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بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 09:10 صباحاً - السبت 18/يناير/2025 - 09:00 ص 1/18/2025 9:00:52 AM

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

بدأ منذ قليل، طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظتي القاهرة والجيزة، في أداء امتحان مواد اللغة العربية والتربية الدينية واللغة الأجنبية والهندسة، في تمام الساعة التاسعة صباحا.

امتحانات الشهادة الإعدادية 

حيث يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة امتحاني مادتي اللغة الأجنبية والهندسة، فيما يؤدي طلاب محافظة الجيزة امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

 

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية، اليوم السبت، على مستوى الجمهورية حيث يتم تقييم الطلاب حسب جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول التى تم إعلانها من قبل المديريات التعليمية حتى 23 يناير 2025.
وحذرت المديريات التعليمية الطلاب من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل اللجان الإمتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصدها من مخالفات وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن، حيث شددت المديريات على أهمية تحقيق الانضباط والالتزام داخل اللجان والمتابعة بشكل دقيق لمنع أى محاولات غش.

 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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