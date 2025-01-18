«التعليم»: غدا إجازة رسمية من امتحانات الشهادة الإعدادية بكافة المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 11:52 صباحاً - امتحانات الشهادة الإعدادية.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غدًا الأحد الموافق 19 يناير، إجازة من امتحانات الشهادة الإعدادية في كافة المحافظات، بمناسبة عيد الغطاس.

إجازة امتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه لن يتم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، في أيام أعياد ميلاد الأخوة المسيحيين، مع مراعاة استئناف أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية عقب انتهاء الإجازة.

استئناف عقد امتحانات الشهادة الإعدادية

وتستمر مديريات وإدارات التربية والتعليم في كافة المحافظات، في عقد وإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم الإثنين الموافق 20 يناير الجاري، وحتى يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة الأجنبية، وامتحان الهندسة.

- يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، وامتحان التربية الدينية.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: يعقد امتحان الجبر والإحصاء، وامتحان التربية الفنية.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: يعقد امتحان العلوم، وامتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025: يعقد امتحان الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في الجيزة

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة العربية، وامتحان التربية الدينية.

- يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025: يعقد امتحان الجبر والإحصاء، وامتحان الهندسة.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة الأجنبية، وامتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: يعقد امتحان العلوم، وامتحان التربية الفنية.

- يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025: يعقد امتحان الدراسات الاجتماعية، وامتحان التربية الرياضية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في القليوبية

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة العربية، وامتحان التربية الرياضية للمدارس الرياضية.

- يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025: يعقد امتحان الهندسة، وامتحان الدراسات الاجتماعية.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة الإنجليزية، وامتحان التربية الدينية.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: يعقد امتحان العلوم، وامتحان التربية الفنية.

- يوم الخميس الوافق 23 يناير 2025: يعقد امتحان الجبر والاحصاء، وامتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة العربية، وامتحان التربية الدينية.

- يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025: يعقد امتحان العلوم، وامتحان الهندسة.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: يعقد امتحان الدراسات الاجتماعية، وامتحان التربية الفنية.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: يعقد امتحان الجبر، وامتحان الحاسب الآلي.

- يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة الأجنبية، وامتحان التربية الرياضية للمدارس الرياضية.