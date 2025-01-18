تقارير إسبانية: خيتافي يقترب من حسم صفقة إبراهيم عادل - أخبار كلمتك

تقارير إسبانية: خيتافي يقترب من حسم صفقة إبراهيم عادل - أخبار كلمتك

سيف الجزيري عن مواجهة إنيمبا: رغم صعودنا سنلعب على الفوز - أخبار كلمتك

سيف الجزيري عن مواجهة إنيمبا: رغم صعودنا سنلعب على الفوز - أخبار كلمتك

موعد سفر رضا سليم إلى النمسا لإجراء جراحة الغضروف - أخبار كلمتك

موعد سفر رضا سليم إلى النمسا لإجراء جراحة الغضروف - أخبار كلمتك

عاجل:اول تعليق لبنك اليمن والكويت على العقوبات الامريكية ويكشف حقيقة توقف عمل البنك - أخبار كلمتك

عاجل:اول تعليق لبنك اليمن والكويت على العقوبات الامريكية ويكشف حقيقة توقف عمل البنك - أخبار كلمتك

المحافظ بن الوزير: خلال استقبال جموع المهنئين يؤكد المضي قدمًا نحو هذا الأمر - أخبار كلمتك

المحافظ بن الوزير: خلال استقبال جموع المهنئين يؤكد المضي قدمًا نحو هذا الأمر - أخبار كلمتك

لاول مرة.. قيادي سابق بالحراك الجنوبي يمثل بفلم مصري سيبث برمضان - أخبار كلمتك

لاول مرة.. قيادي سابق بالحراك الجنوبي يمثل بفلم مصري سيبث برمضان - أخبار كلمتك

هل سترفع العقوبات الامريكية على بنك اليمن والكويت في حالة انتقاله الى عدن؟ - أخبار كلمتك

هل سترفع العقوبات الامريكية على بنك اليمن والكويت في حالة انتقاله الى عدن؟ - أخبار كلمتك

المؤتمر: مناقشة تطوير التعليم قبل الجامعي بالحوار الوطني خطوة لبناء جيل مواكب للتطورات العالمية - أخبار كلمتك

المؤتمر: مناقشة تطوير التعليم قبل الجامعي بالحوار الوطني خطوة لبناء جيل مواكب للتطورات العالمية - أخبار كلمتك

أستاذ قانون دولي: وقف النار في غزة انتصار للدبلوماسية المصرية وخطوة نحو الدولة الفلسطينية - أخبار كلمتك

أستاذ قانون دولي: وقف النار في غزة انتصار للدبلوماسية المصرية وخطوة نحو الدولة الفلسطينية - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يتفقد وحدات سكن لكل المصريين وموقع مشروع ردم البرك العشوائية بالعاشر من رمضان - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يتفقد وحدات سكن لكل المصريين وموقع مشروع ردم البرك العشوائية بالعاشر من رمضان - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

أمهات مصر: سهولة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات وشكاوى من العربي بالدقهلية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أمهات مصر: سهولة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات وشكاوى من العربي بالدقهلية - أخبار كلمتك

أمهات مصر: سهولة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات وشكاوى من العربي بالدقهلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 01:51 مساءً - رصدت وتابعت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024-2025، بجميع محافظات الجمهورية.

امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن الامتحانات في اليوم الأول جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ما عدا بعض النقاط التي جاء صعبة في بعض المحافظات، حيث ذكر أولياء أمور طلاب محافظة القاهرة أن امتحان مادة اللغة الإنجليزية جاء في مستوي الطالب المتوسط ولم يتم رصد أي شكاوى خاصة به.

وأضافت عبير أن امتحان مادة اللغة العربية بمحافظة الجيزة جاء سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط، ولم يتلق الاتحاد والائتلاف شكاوي خاصة بمضمون الاتحاد، ما عدا شكاوى من قبل أولياء أمور يشكون من تأخر وصول الأوراق الامتحانية، مشيدة بقرار محافظ الجيزة بزيادة الوقت المخصص لامتحان اللغة العربية بإحدي المدارس، وتحويل الأمر للتحقيق ومحاسبة المقصرين.

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية 

وتابعت: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد جاء سهلا ومتوسط ولم يتم رصد شكاوى حول الامتحان، بينما اشتكي طلاب وأولياء أمور بمحافظة الدقهلية من صعوبة امتحان اللغة العربية، واصفين الامتحان بالصعب ويحتاج للتفكير، فيما جاء امتحان اللغة العربية في محافظة القليوبية في مستوي الطالب المتوسط.

وأشادت مؤسس اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، بجعل امتحانات الشهادة الإعدادية على ٤ نماذج بأسئلة غير مرتبة، لافتا إلى أن هذا الأمر جيد، وحتى لا يشكو أولياء الأمور من سهولة نماذج وصعوبة أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

قبل انطلاقها، تحذير عاجل من تعليم القاهرة لطلاب الشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق