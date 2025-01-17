درس مع هاني بن بريك.. شيخ سلفي بارز ينضم الى الحوثيين ويعلن استعداده للحرب - أخبار كلمتك

تداول ناشطون صورة لرجل دين سلفي قبل انضمامه للحوثيين.

وقال الاعلامي راشد معروف:عبدالواحد المروعي، كان شيخ علامة سلفي من كبار مشائخ دماج سابقاً درس مع الشيخ هاني بن بريك، في مركز الشيخ يحيى الحجوري، بدار الحديث، دماج، وفي حربهم ضد الحوثي كان ضمن الوساطة بين أهل دماج والحوثي لأيام قبل ان يتم تهجيرهم وتفجير المركز.

واضاف:وبعد إنقلاب الحوثيين على الدولة تحول من شيخ دين سلفي، إلى قيادي حوثي ويشغل منصب وكيل محافظة إب حاليا.

