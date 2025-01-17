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درس مع هاني بن بريك.. شيخ سلفي بارز ينضم الى الحوثيين ويعلن استعداده للحرب - أخبار كلمتك

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درس مع هاني بن بريك.. شيخ سلفي بارز ينضم الى الحوثيين ويعلن استعداده للحرب - أخبار كلمتك

درس مع هاني بن بريك.. شيخ سلفي بارز ينضم الى الحوثيين ويعلن استعداده للحرب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 17 يناير 2025 02:57 مساءً - كلمتك/خاص:

تداول ناشطون صورة لرجل دين سلفي قبل انضمامه للحوثيين.
وقال الاعلامي راشد معروف:عبدالواحد المروعي، كان شيخ علامة سلفي من كبار مشائخ دماج سابقاً درس مع الشيخ هاني بن بريك، في مركز الشيخ يحيى الحجوري، بدار الحديث، دماج، وفي حربهم ضد الحوثي كان ضمن الوساطة بين أهل دماج  والحوثي لأيام قبل ان يتم تهجيرهم وتفجير المركز.
واضاف:وبعد إنقلاب الحوثيين على الدولة تحول من شيخ دين سلفي،  إلى قيادي حوثي ويشغل منصب وكيل  محافظة إب حاليا.
 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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