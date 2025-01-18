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سيف الجزيري عن مواجهة إنيمبا: رغم صعودنا سنلعب على الفوز - أخبار كلمتك

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سيف الجزيري عن مواجهة إنيمبا: رغم صعودنا سنلعب على الفوز - أخبار كلمتك

سيف الجزيري عن مواجهة إنيمبا: رغم صعودنا سنلعب على الفوز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 02:16 مساءً -  أكد التونسي سيف الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أهمية مباراة إنيمبا النيجيري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وأضاف في المؤتمر الصحفي للمباراة المقرر إقامتها غدا:" لا نخوض المباراة كأنها تحصيل حاصل، وسنخوض اللقاء لتحقيق الفوز، ونعلم أن إنيمبا منافس قوي".

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وواصل مهاجم الزمالك قائلًا:" الزمالك يتطلع لتحقيق الفوز خاصة وأن المباراة على ملعبنا وأمام جماهيرنا".


وتابع الجزيري:" نلعب في فريق كبير ونركز في كل مباراة من أجل تحقيق الهدف والفوز في المباراة".

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واختتم قائلًا:" الزمالك جاهز لمواجهة أي فريق في الدور التالي وبالنسبة لي أتمنى مواجهة أقوى فريق في البطولة وجاهزون لأي منافس".

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  ، نظيره إنيمبا النيجيري  غدا الأحد الموافق 19 يناير الجاري باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وكان الزمالك حسم تأهله لدور الثمانية بعد الفوز على بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الخامسة بثلاثية مقابل هدف ليتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة.

 

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية 

تنطلق مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية في السادسة مساء  غد الأحد. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا 

تنقل مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

 

فوز الزمالك على حرس الحدود

وحقق الزمالك فوزا صعبا على نظيره حرس الحدود بنتيجة 3-2، في المباراة التي جرت يوم الخميس الماضي، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف الزمالك كل من أحمد زيزو هدفين في الدقيقتين 12 و45+6 من ضربة جزاء ومصطفى شلبي في الدقيقة 36، بينما أحرز محمد أشرف روقا ومحمود ممدوح هدفي حرس الحدود من ضربتي جزاء في الدقيقتين 25 و86.

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ترتيب الزمالك وحرس الحدود

 يحتل فريق الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في مباراتين، والخسارة في مباراة واحدة.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط من الفوز في مباراة واحدة، والتعادل في ثلاث مباريات، والخسارة في 4 مواجهات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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