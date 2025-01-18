فرانكفورت يهزم دورتموند بثنائية ومرموش يودع الجماهير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 12:00 صباحاً - فاز فرانكفورت على بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري الالماني لكره القدم.

وشهدت نهاية المباراة قيام النجم المصري عمر مرموش بتوديع جماهير فرانكفورت من ملعب المباراة قبل إتمام انتقاله إلى مانشستر سيتي هذا الشتاء.

وكشف فريقا آينتراخت فرانكفورت وبروسيا دورتموند عن تشكيل الفريقين في إطار منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

تشكيل دورتموند وفرانكفورت

وأعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني غياب النجم المصري عمر مرموش عن مواجهة بوروسيا دورتموند في إطار منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

وقال بيان نادي آينتراخت فرانكفورت: “آينتراخت فرانكفورت يجري حاليًا محادثات مع نادٍ آخر بشأن انتقال عمر مرموش. لذلك، فإن اللاعب ليس جزءًا من الفريق اليوم”.

ويأتي غياب عمر مرموش عن قائمة فريقه آينتراخت فرانكفورت، بسبب اقترابه من الانضمام إلى صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

أصبح عمر مرموش نجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت الأنباء قد انتشرت منذ أكثر من أسبوع عن رغبة بطل الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في ضم مرموش إلى صفوفه، والآن يبدو أن الصفقة باتت قريبة جدًا من الحسم، حيث يسعى اللاعب لتحقيق حلمه باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب الصحيفة، فإن المفاوضات بين آينتراخت فرانكفورت ومانشستر سيتي كانت مكثفة خلال الأيام الماضية. وعلى الرغم من أن الاتفاق النهائي لم يُبرم حتى مساء الخميس، فإن الصفقة أصبحت في مراحلها الأخيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.