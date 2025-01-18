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فرانكفورت يهزم دورتموند بثنائية ومرموش يودع الجماهير - أخبار كلمتك

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فرانكفورت يهزم دورتموند بثنائية ومرموش يودع الجماهير - أخبار كلمتك

فرانكفورت يهزم دورتموند بثنائية ومرموش يودع الجماهير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 12:00 صباحاً - فاز فرانكفورت على بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري الالماني لكره القدم.

وشهدت نهاية المباراة قيام النجم المصري عمر مرموش بتوديع جماهير فرانكفورت من ملعب المباراة قبل إتمام انتقاله إلى مانشستر سيتي هذا الشتاء.

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وكشف فريقا آينتراخت فرانكفورت وبروسيا دورتموند عن تشكيل الفريقين في إطار منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

تشكيل دورتموند وفرانكفورت 

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وأعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني غياب النجم المصري عمر مرموش عن مواجهة بوروسيا دورتموند في إطار منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

وقال بيان نادي آينتراخت فرانكفورت: “آينتراخت فرانكفورت يجري حاليًا محادثات مع نادٍ آخر بشأن انتقال عمر مرموش. لذلك، فإن اللاعب ليس جزءًا من الفريق اليوم”.

ويأتي غياب عمر مرموش عن قائمة فريقه آينتراخت فرانكفورت، بسبب اقترابه من الانضمام إلى صفوف فريق  مانشستر سيتي الإنجليزي.

أصبح عمر مرموش نجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

 

وكانت الأنباء قد انتشرت منذ أكثر من أسبوع عن رغبة بطل الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في ضم مرموش إلى صفوفه، والآن يبدو أن الصفقة باتت قريبة جدًا من الحسم، حيث يسعى اللاعب لتحقيق حلمه باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب الصحيفة، فإن المفاوضات بين آينتراخت فرانكفورت ومانشستر سيتي كانت مكثفة خلال الأيام الماضية. وعلى الرغم من أن الاتفاق النهائي لم يُبرم حتى مساء الخميس، فإن الصفقة أصبحت في مراحلها الأخيرة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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