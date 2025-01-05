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الرياضة - 05:31 - رياح أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس غدا الإثنين - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:31 - رياح أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس غدا الإثنين - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:31 - رياح أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس غدا الإثنين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 05:31 مساءً - الطقس غدا.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الاثنين 6 يناير 2025، متوقعة سيادة الطقس المعتدل في وقت النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية أن الطقس غدا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد سيسوده الدفء في وقت النهار، ولكن في وقت الليل ستتبدل كل أحوال الطقس وسيصير شديد البرودة على أغلب الأنحاء ليصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق الصحراء الغربية.

حالة الطقس غدا أول أيام الشتاء رسميا
حالة الطقس غدا

وبخصوص الظواهر الجوية أوضحت الأرصاد الجوية أن هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة أحيانا على مناطق من محافظة مطروح تمتد مساء إلى مناطق من «الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ» على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أنه يتوقع وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

الطقس غدا
الطقس غدا

حالة البحرين

أما حالة البحر المتوسط فيتوقع أن تكون بين المعتدلة والمضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين: 2: 3 متر والرياح شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح جنوبية شرقية: جنوبية.

الطقس غدا في مصر
الطقس غدا

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 6 يناير 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 20 10
العاصمة الإدارية 20 9
6 أكتوبر 19 9
بنها 20 10
دمنهور 19 10
المنصورة 20 10
الزقازيق 20 10
شبين الكوم 20 9
طنطا 19 9
دمياط 20 12
بورسعيد 21 13
الإسماعيلية 22 10
السويس 22 11
العريش 22 6
رفح 21 5
رأس سدر 22 9
نخل 22 4
كاترين 15 2
الطور 24 11
طابا 22 9
شرم الشيخ 25 15
الإسكندرية 17 9
العلمين الجديدة 16 8
مطروح 17 9
السلوم 16 8
سيوة 19 7
رأس غارب 25 12
الغردقة 26 13
سفاجا 25 13
الأقصر 24 8
أسوان 26 10
الوادي الجديد 22 8
أبو سمبل 24 12

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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