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الرياضة - 08:36 - الأخضر وصل كام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 7 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:36 - الأخضر وصل كام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 7 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - الأخضر وصل كام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 7 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 08:36 صباحاً - سعر الدولار مقابل الجنيه.. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، مقارنةً بآخر تحديث سجله مؤشر شاشات البنوك العاملة في مصر.

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، تحديثًا مستمرًّا لـ سعر الدولار مقابل الجنيه، ضمن خدمة يقدمها الموقع بشكل مستمر في مجالات متعددة، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــا.

الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 7 يناير
سعر الدولار بيع شراء
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي 50.73 جنيه 50.59 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 50.70 جنيه 50.60 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي 50.70 جنيه 50.60 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس 50.72 جنيه 50.62 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 50.70 جنيه 50.60 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة 50.70 جنيه 50.60 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد 50.70 جنيه 50.60 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي 50.70 جنيه 50.60 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني 50.96 جنيه 50.86 جنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

- 50.73 جنيه للبيع.

- 50.59 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

- 50.70 جنيه للبيع.

- 50.60 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

- 50.70 جنيه للبيع.

- 50.60 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس

- 50.72 جنيه للبيع.

- 50.62 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

- 50.70 جنيه للبيع.

- 50.60 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

- 50.70 جنيه للبيع.

- 50.60 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد

- 50.70 جنيه للبيع.

- 50.60 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي

- 50.70 جنيه للبيع.

- 50.60 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني

- 50.96 جنيه للبيع.

- 50.86 جنيه للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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