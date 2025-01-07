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الرياضة - 08:36 - الأصفر عامل كام؟.. سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:36 - الأصفر عامل كام؟.. سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - الأصفر عامل كام؟.. سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 08:36 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. استقر سعر الذهب في محلات الصاغة بمصر، وذلك خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، إذ تراجع سعر الذهب عيار 21، الفئة الأكثر مبيعا في محافظات مصر عند 3735 جنيها للبيع، و3710 جنيهات للشراء.

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الذهب خلال التعاملات الصباحية، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مختلف المجالات، من خلال الضغط هنــــــــــا.

سعر الذهب
سعر الذهب
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4268.5 جنيه 4240 جنيها
عيار 22 3912.75 جنيه 3886.75 جنيه
عيار 21 3735 جنيها 3710 جنيها
عيار 18 3201.5 جنيه 3180 جنيها
عيار 14 2490 جنيها 2473.25 جنيه
عيار 12 2134.25 جنيه 2120 جنيها

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4268.5 جنيه للبيع، و 4240 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 حالة من الاستقرار داخل محلات الصاغة عند 3912.75 جنيه للبيع، و 3886.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم عند 3735 جنيهًا للبيع، 3710 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3201.5 جنيه للبيع، و 3180 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

استقر سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي عند 2490 جنيهًا للبيع، و 2473.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر استقرارا عند 2134.25 جنيه للبيع، و 2120 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر حالة من الاستقرار عند 1600.75 جنيه للبيع، و 1590 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة بمصر خلال التعاملات الصباحية عند 29880 جنيها للبيع، و 29680 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر 2645.12 دولار للبيع، و 2644.85 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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