الرياضة - 08:36 - الأصفر عامل كام؟.. سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 08:36 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. استقر سعر الذهب في محلات الصاغة بمصر، وذلك خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، إذ تراجع سعر الذهب عيار 21، الفئة الأكثر مبيعا في محافظات مصر عند 3735 جنيها للبيع، و3710 جنيهات للشراء.
ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الذهب خلال التعاملات الصباحية، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مختلف المجالات، من خلال الضغط هنــــــــــا.
|سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025
|سعر الذهب
|بيع
|شراء
|عيار 24
|4268.5 جنيه
|4240 جنيها
|عيار 22
|3912.75 جنيه
|3886.75 جنيه
|عيار 21
|3735 جنيها
|3710 جنيها
|عيار 18
|3201.5 جنيه
|3180 جنيها
|عيار 14
|2490 جنيها
|2473.25 جنيه
|عيار 12
|2134.25 جنيه
|2120 جنيها
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025
سعر الذهب عيار 24
استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4268.5 جنيه للبيع، و 4240 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب عيار 22
سجل سعر الذهب عيار 22 حالة من الاستقرار داخل محلات الصاغة عند 3912.75 جنيه للبيع، و 3886.75 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 21
استقر سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم عند 3735 جنيهًا للبيع، 3710 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب عيار 18
سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3201.5 جنيه للبيع، و 3180 جنيها للشراء.
سعر الذهب عيار 14
استقر سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي عند 2490 جنيهًا للبيع، و 2473.25 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 12
سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر استقرارا عند 2134.25 جنيه للبيع، و 2120 جنيها للشراء.
سعر الذهب عيار 9
بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر حالة من الاستقرار عند 1600.75 جنيه للبيع، و 1590 جنيها للشراء.
سعر الجنيه الذهب
استقر سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة بمصر خلال التعاملات الصباحية عند 29880 جنيها للبيع، و 29680 جنيها للشراء.
سعر أونصة الذهب
سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر 2645.12 دولار للبيع، و 2644.85 دولار للشراء.
اقرأ أيضاً
سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم.. الثلاثاء 7-1-2025
الأخضر بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 7 - 1 - 2025
سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم.. الثلاثاء 7-1-2025
0 تعليق